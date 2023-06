Der interwetten-Favoritencheck für Wimbledon 2023

Am Montag beginnt im All England Lawn Tennis Club das Highlight des Tennisjahres: Wimbledon 2023. Wir haben den interwetten-Favoritencheck für Euch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.06.2023, 20:16 Uhr

© interwetten Die interwetten-Topquoten für Wimbledon 2023

Es gilt als das prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt: Wimbledon. Der dritte Grand Slam des Jahres besitzt aufgrund seines Flairs und den zahlreichen traditionellen Etiketten eine absolute Sonderstellung im Tenniszirkus. Wer sich hier in die Siegerlisten einträgt, dessen Name wird auch in Zukunft immer im selben Atemzug mit Wimbledon genannt werden. Im aktuellen interwetten Favoriten Check werden das Teilnehmerfeld und die dazu passenden Tennis-Wettquoten analysiert.

Djokovic als klarer Favorit

Mit insgesamt sieben Titeln im All England Lawn Tennis Club ist die Favoritenrolle klar an <b>Novak Djokovic</b> (Wettquote: 1.60) vergeben. Sein unlängst erreichter 23. Grand-Slam-Titel bei den French Open wird ihm sicherlich noch zusätzliches Selbstvertrauen verliehen haben. Der Serbe hat dieses Jahr die Möglichkeit auf Rekordsieger Roger Federer mit acht Titelgewinnen aufzuschließen und mit dann insgesamt 24 Grand Slams seine Führung im Allzeit-Ranking weiter auszubauen. Auch wenn Novak Djokovic kein Vorbereitungsturnier auf Rasen gespielt hat, sind seine Beweglichkeit, Antizipationsfähigkeit und Returnstärke die entscheidenden Fähigkeiten, die ihn von der Konkurrenz unterscheiden und bei den Sportwetten zum Favoriten machen.

The NextGen auf Rasen

Beim Rasentennis ist Erfahrung besonders wichtig, und weil die Saison auf Gras mit knapp sechs Wochen nur sehr kurz dauert, brauchen die meisten Spieler Jahre, um ihre Topleistung auf diesem Belag zu erreichen. Umso beeindruckender ist es, dass die NextGen jetzt auch auf Rasen die Tennisszene aufmischt. Mit dem Titelgewinn in Queens hat sich Carlos Alcaraz (Wettquote: 4.10) nicht nur wieder zur Nummer 1 der Tenniswelt gekrönt, sondern ein kräftiges Ausrufezeichen vor dem Turnier in Wimbledon gesetzt. Ähnliches gilt für den wiedererstarkten Sebastian Korda (Wettquote: 33.00) sowie den jungen Dänen Holger Rune (Wettquote: 33.00).

Die großen Unbekannten

Zugegeben, es handelt sich hier nicht um unbekannte Teilnehmer im Hauptfeld von Wimbledon. Trotzdem steckt hinter deren Auftritten vorab ein Fragezeichen. Der Weltranglistendritte Daniil Medvedev (Wettquote: 16.00) hat bei den Vorbereitungsturnieren zwar nicht überzeugen können, dennoch gilt sein flaches, schnelles Spiel auf Rasen als äußerst gefährlich. Vorjahresfinalist Nick Kyrgios (Wettquote: 27.00), der aufgrund seines Gesundheitszustandes bislang wenig Matchpraxis sammeln konnte, hat sich für Wimbledon ebenfalls einiges vorgenommen und möchte auch in dieser Saison überraschen. Aber auch Matteo Berrettini (Wettquote: 45.00) und Milos Raonic (Wettquote: 65.00) sind aufgrund ihres druckvollen Spiels auf Rasen immer für Erfolge gut.

Außenseiter sind in Wimbledon willkommen

Bei keinem anderen Grand-Slam-Turnier gibt es so viele Überraschungen, wie in Wimbledon. Außenseiter haben hier besonders große Chancen, etablierte Top-Spieler, die sich auf Rasen schwertun aus dem Turnier zu werden. Auch dieses Jahr wird es wieder zahlreiche Favoritenstürze geben und sich der eine oder andere Tennisspieler aus der zweiten Reihe ins Rahmenlicht spielen können. Bei interwetten findet ihr alle Wettquoten zum Championat von Wimbledon, egal ob Turniersieg-, Match-, Satz-, Spezial- oder Livewette.