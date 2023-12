Der lange (sehr lange) Weg von Nick Kyrgios zurück

Wann kehrt Nick Kyrgios zurück auf die Turnier-Bühne? Viele Fans hoffen immer noch, dass der Australier bei den Australian Open sein Comeback feiert. In seiner Heimat werden die Stimmen aber immer lauter, die daran sehr große Zweifel haben.

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 08.12.2023, 05:54 Uhr

© Getty Images

Nick Kyrgios arbeitet mit Hochdruck daran, für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres 2024 im Melbourne Park bereit zu sein. Das hört man zumindest. Aber ob er wirklich bei den Australian Open ufschlägt? Australische Tennis-Größen haben da so ihre Zweifel. Viele glauben sogar, dass er frühestens in Wimbledon 2024 wieder wettbewerbsfähig sein wird.

Der 28-jährige Kyrgios ist seit seiner Absage bei den Australian Open 2023 aufgrund von Knie- und Handgelenksproblemen außer Gefecht.

In Melbourne dabei – aber nicht als Spieler?

Kyrgios selbst sagte vor kurzem, dass "die Sterne günstig stehen müssten", damit er rechtzeitig zu den Australian Open fit sei.

Der australische Trainer und Ex-Profi Wayne Arthurs kann sich nicht vorstellen, dass Kyrgios vor Wimbledon zurück ist: "Wird ein 20-prozentiger Kyrgios bei den Aussie Open aufschlagen? Ich glaube nicht, dass er spielen wird. Aber Mitte des nächsten Jahres, in Wimbledon, könnte es so weit sein." Der ehemalige Doppelweltmeister Peter McNamee stimmt Arthurs zu, dass die Fans erst in Wimbledon Kyrgios wieder in Bestform sehen werden: "Ich weiß nicht, ob er es bis zu den Aussie Open schafft oder nicht, ich habe keinen Einblick, aber er wird nicht in Bestform sein", sagte er.

Der Chef der Australian Open, Craig Tiley erwartet Kyrgios in Melbourne im nächsten Monat zumindest "in irgendeiner Form". Tiley sagte in einem Interview: "Hoffentlich wird er spielen, denn Nick ist ein Publikumsliebling. Wir lieben es, Nick zu sehen und haben ihn gerne um uns. Er wird das am besten einschätzen können. Wir werden Nick in der einen oder anderen Form im Januar hier haben."

Das klingt jedoch eher danach, als würden wir Nick Kyrgios in Melbourne als vieles sehen – aber nicht als ernsthaften Teilnehmer des Turniers.