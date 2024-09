Der Nächste, bitte! Holger Rune präsentiert neuen Coach

Sportlich läuft es weiter überhaupt nicht für Holger Rune. Nun hat sich der Däne für die Turniere in Asien einen neuen Trainer an seine Seite geholt. Und dabei handelt es um keinen Unbekannten. Der neue Rune-Coach stand zum Beispiel auch schon an der Seite von Dominic Thiem und Angelique Kerber.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.09.2024, 18:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Holger Rune hat sich für einen Teilzeitcoach (oder, wenn man so will, einen Interimstrainer) für die Asian Tour entschieden, die seine Auftritte in Tokio und den Shanghai Rolex Masters umfasst. Nach seiner frühen Niederlage beim ATP-250er-Turnier in Hangzhou, spielt der Däne nächste Woche die Japan Open in Tokio (ATP 500) und danach das Masters in Shanghai.

Für diese Turniere hat der Däne Benjamin Ebrahimzadeh in sein Team geholt, der zuvor auch schon Dominic Thiem und Stan Wawrinka trainiert hat.

Bald kommt ein alter Bekannter zurück

"Ich habe mit Benjamin in Monaco trainiert. Es war eine gute Trainingseinheit, bei der wir gezielt an einigen Bereichen meines Spiels gearbeitet haben, mit denen ich in den letzten Monaten zu kämpfen hatte. Jetzt kann ich es kaum erwarten, ins Spiel zu gehen und die Dinge, an denen ich gearbeitet habe, zu testen. Ich bin optimistisch und glaube, dass ich das Jahr gut abschließen kann und hoffe auf einen starken Endspurt, um zu den ATP-Finals in Turin zu gelangen“, erklärte Rune im dänischen Fernsehen.

Ebrahimzadeh hat auch mit Angelique Kerber, Victoria Azarenka und Andrea Petkovic gearbeitet. Nach Informationen des dänsichen Senders “TV 2 Sports” wird danach Kenneth Carlsen Ende des Jahres zurückkehren, um Rune zu begleiten.