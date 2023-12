Deutscher Beiklang im Doppel bei den Australian Open

Mit Veröffentlichung der Entry-List steht fest, welche Doppelspieler aus dem deutschsprachigen Raum bei den Australian Open 2024 an den Start gehen werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.12.2023, 11:27 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Mit dem Major in Melbourne wartet das erste große Highlight der olympischen Saison auf Kevin Krawietz und Tim Pütz.

Ein DTB-Doppel in der Setzliste

Insgesamt acht Spieler werden den Deutschen Tennis Bund im Doppelwettbewerb vertreten. Allen voran das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz, das an Position 9 gesetzt ins Rennen gehen wird. Der zweifache Roland-Garros-Champion Andreas Mies sichert sich die Unterstützung des Heimpublikums mit seinem australischen Partner John-Patrick Smith, während Daniel Altmaier mit dem Mexikaner Miguel Angel Reyes Varela sein Glück versuchen wird.

Zusätzlich werden zwei weitere rein-deutsche Doppel die schwarz-rot-goldenen Farben repräsentieren. Neben dem Doppel der beiden Davis-Cup-Spieler Yannick Hanfmann/Dominik Koepfer werden Constantin Frantzen und Hendrik Jebens ihr Debüt auf Grand-Slam-Ebene geben. Die beiden ehemaligen College-Spieler sicherten sich in dieser Saison insgesamt sechs Titel auf der ATP-Challenger-Tour und erreichten vor Kurzem in Metz ihr erstes Finale auf der großen ATP-Tour.

Vier Starter des ÖTV

Obwohl es aktuell um drei Positionen nicht zur Setzliste reicht, wird das österreichische Top-Doppel Alexander Erler/Lukas Miedler mit großen Ambitionen nach Down Under reisen. Mit Sam Weissborn, der mit seinem monegassischen Stammpartner Romain Arneodo antreten wird, ist ein weiterer rot-weiß-roter Doppelspezialist am Start. Die Österreichische Nr. 1 im Einzel, Sebastian Ofner, wird gemeinsam mit dem Franzosen Alexandre Muller doppeln.