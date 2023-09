Deutsches Davis Cup Spiel live auf ServusTV Deutschland

Nachdem das deutsche Team rund um Teamchef Michael Kohlmann bei den Qualifiers im Februar gegen die Schweiz ausschied, kämpfen die deutschen Tennis-Stars am 16. und 17. September in der Weltgruppe 1 um den Klassenerhalt und sogleich auch um die Teilnahme in der Qualifikation 2024.

von PM

zuletzt bearbeitet: 13.09.2023, 12:57 Uhr

© ServusTV/GEPA ServusTV überträgt das deursche Treffen mit Bosnien im Free TV

Am Wochenende begegnet Deutschland dem Team aus Bosnien-Herzegowina auf dem Spielfeld –zum ersten Mal seit der über 100-jährigen Historie des Davis Cup. Die Mannschaft von Kapitän Zoran Zrnic ist erst seit 1996 dabei und erzielte ihr bestes Ergebnis 2018 als sie die Playoffs der Weltgruppe erreichten.

ServusTV Deutschland überträgt am Samstag, 16. September die ersten zwei Partien ab 11:55 Uhr live im Free-TV und bei ServusTV On sowie am Sonntag, 17. September die entscheidenden ein bis drei Matches von 10:25 Uhr bis 15:00 Uhr. Für alle Übertragungen ist Moderatorin Nicole Oberlechner im Einsatz. Unterstützt wird sie durch Kommentator Markus Theil, der gemeinsam mit einem ServusTV-Experten die Matches begleitet. Der Konferenzfeed der Gruppenphase wird zudem täglich ab 14:00 Uhr bei ServusTV On gezeigt.

Im Davis Cup treten seit 1900 jährlich die Herrenmannschaften von über hundert Nationen in packenden Tennisrunden gegeneinander an. Organisator ist die International Tennis Federation (ITF). In der diesjährigen Gruppenphase stehen 16 Mannschaften – acht Teams qualifizieren sich anschließend für die Finals und kämpfen um den Titel. Parallel treffen in der Weltgruppe 1 die ausgeschiedenen Qualifier sowie die Aufsteiger der Weltgruppe 2 aufeinander und spielen um den Einzug in die Qualifikation für das kommende Jahr. 2022 gewann Kanada den Davis Cup.