"Die Erfahrung hilft": Zheng baut im Melbourne-Finale auf Coach Riba

Aryna Sabalenka ist im Finale der Australian Open die klare Favoritin. Doch Gegnerin Qinwen Zheng baut auf die spezielle Erfahrung ihres Trainers.

Pere Riba weiß genau, wie man Aryna Sabalenka in einem Grand-Slam-Finale besiegt. Schließlich coachte er Coco Gauff im vergangenen September zu einem Dreisatz-Sieg über die Belarussin und zum Titel bei den US Open. Jetzt, rund vier Monate später in Melbourne, ist er der Trainer von Qinwen Zheng - und will mit der Chinesin das Kunststück im Endspiel der Australian Open gegen Sabalenka wiederholen.

"Der Sieg bei den US Open war ein unglaublicher Moment. Diese Erfahrung hilft natürlich", sagte Riba, der zum Jahresstart zum zweiten Mal der Coach von Zheng wurde: "Wenn ich etwas lerne, versuche ich, es an meine Spielerin weiterzugeben." Doch die Ausgangslage ist diesmal eine andere. Denn Fakt ist: Ein Sieg der Chinesin gegen die Weltranglistenzweite aus Belarus am Samstag (9.30 Uhr/ServusTV und Eurosport) wäre eine faustdicke Überraschung.

Erfolgreiche Titelverteidigung von Sabalenka?

Sabalenka ist in Melbourne seit 13 Spielen ungeschlagen, hat im Turnierverlauf noch keinen Satz abgegeben und im Halbfinale ohne größere Probleme in zwei Sätzen ihre ärgste Rivalin Gauff ausgeschaltet. "Es ist nur noch ein Spiel übrig. Ich werde mein Bestes geben", sagte Sabalenka, die vor einem Jahr am Yarra River ihren bisher einzigen Grand-Slam-Titel gewonnen hatte.

Am Samstag will sie als erste Spielerin seit ihrer Landsfrau Victoria Azarenka 2013 den Titel von Melbourne erfolgreich verteidigen. Ihre Gegnerin kennt Sabalenka gut, beide standen sich bereits im US-Open-Viertelfinale 2023 gegenüber - mit dem besseren Ende für die Belarussin. Vor dem Turnier haben beide zusammen trainiert.

Zheng voll motiviert

"Ich werde das Finale genießen und kämpfen", sagte Zheng. Von ihrem ersten Major-Finale habe sie geträumt, "seit ich ein Kind war", sagte die Chinesin, die nach dem Turnier erstmals in die Top-Ten der Weltrangliste vorstoßen wird.

Zwischen Anfang 2021 und Mitte 2023 hatte sie schon einmal mit Riba zusammengearbeitet, der in der Folge Trainer von Gauff wurde und Ende 2023 die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der US-Amerikanerin aus familiären Gründen beendete.

"Es wird ein sehr kompliziertes und sehr hartes Match, Sabalenka ist die Favoritin", sagte Riba: "Aber Zheng ist sehr motiviert. Und wenn sie ihr Spiel spielt, hat sie eine Chance."

