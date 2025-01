Die Major-Gewinner 2025 - so tippt die Redaktion

2024 haben sich Jannik Sinner und Carlos Alcaraz die vier Grand-Slam-Titel fast brüderlich geteilt. Wie sieht es in der eben begonnen Saison aus? Die tennisnet-Redaktion hat ganz tief in die Glaskugel geschaut …

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.12.2024, 07:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner mit der Siegertrophäe bei den US Open 2024

Australian Open

Hier hat alles begonnen für Jannik Sinner. Also die Erfolgsstory bei Grand-Slam-Turnieren. Dabei hatte es im Endspiel der Australian Open 2024 ja schon so ausgesehen, als würde Daniil Medvedev endlich seinen zweiten Major-Titel holen. Aber Sinner machte einen 0:2-Satzrückstand wett - und stürzte Medvedev in ein Tal der Tränen, aus dem sich der Russe während der gesamten Spielzeit nicht mehr befreien konnte.

Und wie sieht es in diesem Jahr aus? Die tennisnet-Redaktion wagt sich an folgende Prognosen …

Stefan Bergmann Novak Djokovic Johanna Brauer Jannik Sinner Clemens Engert Carlos Alcaraz Nikolaus Fink Jannik Sinner Florian Goosmann Novak Djokovic Daniel Hofmann Carlos Alcaraz Dietmar Kaspar Jannik Sinner Jens Huiber Jannik Sinner

Roland-Garros

Eigentlich war Alexander Zverev in Paris 2024 auf dem besten Weg, endlich seinen ersten Major-Titel zu holen. Aber dann fand Carlos Alcaraz doch noch einmal den Extra-Gang und führte die spanische Erfolgsgeschichte auf der Terre Battue im Stade Roland-Garros einfach weiter.

Für die Ausgabe 2025 lehnt sich die tennisnet-Redaktion wie folgt aus dem Fenster …

Stefan Bergmann Carlos Alcaraz Johanna Brauer Alexander Zverev Clemens Engert Carlos Alcaraz Nikolaus Fink Carlos Alcaraz Florian Goosmann Carlos Alcaraz Daniel Hofmann Alexander Zverev Dietmar Kaspar Alexander Zverev Jens Huiber Alexander Zverev

Wimbledon

Nicht genug damit, dass Carlos Alcaraz 2023 doch recht überraschend in Wimbledon reüssiert hatte. Ein Jahr später legte der Spanier gleich noch einmal nach. Und wieder im Endspiel gegen Novak Djokovic.

Was wird der heilige Rasen an der Church Road im Sommer 2025 bereithalten?

Stefan Bergmann Jannik Sinner Johanna Brauer Carlos Alcaraz Clemens Engert Jack Draper Nikolaus Fink Novak Djokovic Florian Goosmann Novak Djokovic Daniel Hofmann Jannik Sinner Dietmar Kaspar Carlos Alcaraz Jens Huiber Hubert Hurkacz

US Open

Das größte Drama im vergangenen Jahr kam bei den US Open ja nicht sportlich daher, sondern eher durch den Umstand, dass Jannik Sinner erst in New York öffentlich machte, dass er zwei Mal positiv auf eine verbotene Substanz getestet wurde. Was den Südtiroler aber nicht davon abhielt, sein zweites Major zu gewinnen.

Kann es 2025 ein Da Capo geben? Das tippt die Redaktion …

Stefan Bergmann Carlos Alcaraz Johanna Brauer Jannik Sinner Clemens Engert Taylor Fritz Nikolaus Fink Carlos Alcaraz Florian Goosmann Jannik Sinner Daniel Hofmann Daniil Medvedev Dietmar Kaspar Jannik Sinner Jens Huiber Alexander Zverev