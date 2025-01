Die Major-Gewinnerinnen 2025 - so tippt die Redaktion

Business as usual bei drei Majors - und wieder eine Überraschung in Wimbledon? So war es die letzten beiden Jahre bei den Frauen. Die tennisnet-Redaktion versucht an den Tipps für 2025.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.01.2025, 06:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Iga Świątek mit ihrem Pokal bei den French Open 2024

Australian Open

Lang hatte es gedauert, bis Aryna Sabalenka ihre PS endlich auf die Straße gebracht hat. Aber nach dem Premieren-Erfolg in Melbourne 2023 legte die Belarussin ein Jahr später gleich nach. Und das in beeindruckender Weise im Endspiel gegen Qinwen Zheng. Die chinesische Olympiasiegerin könnte auch in der bald folgenden Ausgabe die größte Gefahr für Sabalenka sein - allerdings konnte Zheng bislang noch nie gegen die aktuelle Nummer eins der Welt gewinnen.

Und wie sieht es in diesem Jahr aus? Die tennisnet-Redaktion wagt sich an folgende Prognosen …

Stefan Bergmann Aryna Sabalenka Johanna Brauer Coco Gauff Clemens Engert Coco Gauff Nikolaus Fink Elena Rybakina Florian Goosmann Aryna Sabalenka Daniel Hofmann Qinwen Zheng Dietmar Kaspar Aryna Sabalenka Jens Huiber Aryna Sabalenka

Roland-Garros

Die Terre Battue in Paris ist eigentlich das Terrain von Iga Swiatek. Und mit dem neuen Coach Wim Fissette sind ja vielleicht auch neue Impulse in das Spiel der Polin gekommen. Aber irgendwann reißt auch die tollste Serie. Ist es in diesem Jahr so weit?

Für die Ausgabe 2025 lehnt sich die tennisnet-Redaktion wie folgt aus dem Fenster …

Stefan Bergmann Iga Swiatek Johanna Brauer Iga Swiatek Clemens Engert Iga Swiatek Nikolaus Fink Iga Swiatek Florian Goosmann Iga Swiatek Daniel Hofmann Iga Swiatek Dietmar Kaspar Coco Gauff Jens Huiber Aryna Sabalenka

Wimbledon

Zunächst Marketa Vondrousova, dann im letzten Jahr Barbora Krejcikova: Wimbledon war 2023 und 2024 fest in tschechischer Hand. Bei keinem Major hatten die Favoritinnen zuletzt so große Probleme wie im Südwesten von London.

Was wird der heilige Rasen an der Church Road im Sommer 2025 bereithalten?

Stefan Bergmann Aryna Sabalenka Johanna Brauer Jasmine Paolini Clemens Engert Ons Jabeur Nikolaus Fink Elena Rybakina Florian Goosmann Elena Rybakina Daniel Hofmann Elena Rybakina Dietmar Kaspar Elena Rybakina Jens Huiber Aryna Sabalenka

US Open

Schlägt in New York wieder die Stunde der Lokalmatadorinnen? 2023 ja gänzlich mit dem Erfolg von Coco Gauff. Und bei der jüngsten Ausgabe immerhin fast mit dem Finaleinzug von Jessica Pegula?

Wie wird es 2025 in Flushing Meadows laufen? Das tippt die Redaktion …

Stefan Bergmann Coco Gauff Johanna Brauer Aryna Sabalenka Clemens Engert Coco Gauff Nikolaus Fink Aryna Sabalenka Florian Goosmann Qinwen Zheng Daniel Hofmann Aryna Sabalenka Dietmar Kaspar Aryna Sabalenka Jens Huiber Aryna Sabalenka