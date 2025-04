WTA-Tour: Lys, Maria und Werner verlieren

Nicht sehr erfolgreich verlief der heutige Tag für die deutschen WTA-Tour-Spielerinnen. Sowohl Eva Lys, als auch Tatjana Maria und Caroline Werner mussten Niederlagen hinnehmen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 04.04.2025, 21:48 Uhr

© Getty Images Eva Lys musste im Viertelfinale von La Bisbal D'Empordá eine Niederlage hinnehmen

Doch etwas überraschend musste sich die topgesetzte Eva Lys beim WTA-Challenger in La Bisbal D'Empordá im Viertelfinale verabschieden. Die 23-jährige nunmehrige Nummer 70 der Welt unterlag der Ungarin Panna Udvardy mit 4:6, 6:2 und und 3:6.

Ebenfalls im Viertelfinale war an gleicher Stelle für Caroline Werner Endstation. Sie unterlag der Spanierin Aliona Bolsova glatt in zwei Sätzen mit 1:6 und 3:6. Für die 28-jährige Deutsche, die derzeit auf Platz 363 in der WTA-Weltrangliste steht, war der Einzug in das Viertelfinale bei dem WTA-Tour-125-Event dennoch eines der besten Karriere-Ergebnisse.

Tatjana Maria ist bei ihrem Lieblingsturnier in Bogotá (WTA-Turnierkategorie 250) wie im vergangenen Jahr im Viertelfinale an der Kolumbianerin Camila Osorio gescheitert. Die 37-Jährige aus Bad Saulgau, die in der kolumbianischen Hauptstadt zwei ihrer drei Titel auf der WTA-Tour gewonnen hat, unterlag am Freitag 1:6, 3:6.

Im vergangenen Jahr hatte Osorio Marias Siegesserie nach zwölf Matches und zwei Turniersiegen auf den Sandplätzen von Bogotá beendet und selbst den Titel gewonnen. Damals ging die Partie über drei Sätze, diesmal war Maria chancenlos.

Sowohl Eva Lys als auch Tatjana Maria werden vom 12. bis 21. April beim stark besetzten Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart am Start sein.

