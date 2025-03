Porsche Tennis Grand Prix: Wildcards für Lys, Siegemund, Maria und Niemeier

Mit einer Wildcard stehen vier deutschen Spitzenspielerinnen sicher im Hauptfeld des Porsche Tennis Grand Prix: Eva Lys, Laura Siegemund, Tatjana Maria und Jule Niemeier treffen beim stark besetzten Stuttgarter Traditionsturnier vom 12. bis 21. April auf die Weltelite.

von PM

zuletzt bearbeitet: 27.03.2025, 15:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Porsche Mit Laura Siegemund wird die Siegerin von 2017 auch in diesem Jahr wieder im Hauptfeld des Porsche Tennis Grand Prix aufschlagen.

Heimspiel in der Porsche-Arena: Bei der Vergabe der vier Wildcards für das Hauptfeld des Porsche Tennis Grand Prix kommen mit Eva Lys, Laura Siegemund, Tatjana Maria und Jule Niemeier vier deutsche Spitzenspielerinnen zum Zug. „Als Turnier in Deutschland wollen wir unseren Zuschauern natürlich auch die besten deutschen Spielerinnen präsentieren“, sagt Anke Huber, die Sportliche Leiterin. „Zumal sie ja am Auftaktwochenende unseres Turniers noch für Deutschland im Billie Jean King Cup spielen.“



Beim Porsche Tennis Grand Prix schlagen acht Spielerinnen aus den Top 10 der Welt auf. Die Gewinnerin des Finales am Ostermontag, 21. April erhält als Hauptpreis einen Porsche Macan Turbo in papayametallic.



Eva Lys zum zweiten Mal im Hauptfeld

Mit einem Traumstart in die neue Saison, als sie bei den Australian Open als „Lucky Loser“ bis in die vierte Runde vordrang, eroberte Eva Lys nicht nur die Herzen der Tennisfans überall auf der Welt. Die 23-jährige Hamburgerin, die einst im Porsche Talent Team gefördert wurde, schaffte damit auch den Aufstieg in die Top 100. Als Nummer 76 ist sie die derzeit bestplatzierte Deutsche in der Weltrangliste. Beim Porsche Tennis Grand Prix stand sie 2022 erstmals im Hauptfeld und erreichte die zweite Runde, wo sie der späteren Siegerin Iga Swiatek den Vortritt lassen musste.

© Porsche Eva Lys begeisterte als Lucky Loserin bei den Australian Open 2025.

Laura Siegemund hat den meisten Spielerinnen beim Porsche Tennis Grand Prix eines voraus: Sie kennt das Gefühl, nach dem gewonnenen Finale vom Porsche-Vorstandsvorsitzenden Dr. Oliver Blume die Schlüssel für das Siegerauto überreicht zu bekommen. 2017 triumphierte die Lokalmatadorin vor begeisterten Zuschauern in der Porsche-Arena. Es war einer ihrer größten Siege und nach Bastad 2016 ihr zweiter Einzeltitel auf der WTA Tour. Noch erfolgreicher ist die 37-Jährige im Doppel, wo sie es bisher auf 15 WTA-Titel bringt. Die größten Triumphe der aktuellen Nummer 81 der Weltrangliste sind dabei der Gewinn der US Open 2020 mit Vera Zvonareva und 2016 im Mixed mit Mate Pavic. Ebenfalls im Mixed siegte sie 2024 bei den French Open mit Édouard Roger-Vasselin.



Tatjana Maria freut sich auf Rückkehr in die Heimat

Ein unvergesslicher Tag in der Karriere von Tatjana Maria ist der 7. Juli 2022. Da stand die zweifache Mutter, die sich in den Tagen zuvor mit starken Leistungen in die Herzen der Fans gespielt hatte, gegen ihre Freundin Ons Jabeur im Halbfinale von Wimbledon. Und 15.000 Zuschauer auf dem ausverkauften Centre-Court feierten sie trotz ihrer Niederlage. Tatjana Maria, die bisher drei WTA-Titel auf ihrer Erfolgsliste stehen hat (Mallorca 2018, Bogota 2022, 2023), hat es zweimal geschafft, nach der Babypause erfolgreich auf die Tour zurückzukehren. Mit ihrer Familie lebt sie seit vielen Jahren in Florida, hat die Kontakte ins Schwabenland jedoch nie abreißen lassen. „Der Porsche Tennis Grand Prix“, sagt sie, „ist für mich immer noch mein Heimturnier.“

© Porsche Für Tatjana Maria ist der Porsche Tennis Grand Prix eine Rückkehr in die Heimat.

Jule Niemeier ist eine der jungen Spielerinnen, auf die das deutsche Damentennis große Hoffnungen setzt. Bevor die 25-jährige Dortmunderin 2022 als Viertelfinalistin in Wimbledon ihren bisher größten Karriereerfolg feierte, holte sie in Makarska ihren ersten WTA-Challenger-Titel und zog in die Top 100 ein. Damals wurde sie noch im Porsche Talent Team unterstützt. Bei den US Open kam sie danach bis ins Achtelfinale. Seither musste sie einige Rückschläge wegstecken. Doch sie ist eine Kämpfernatur, kam auch nach Verletzungspausen immer wieder zurück. Vor ihrem Heimpublikum in der Porsche-Arena will sie sich jetzt wieder in ihrer alten Form präsentieren.



Kick & Serve: VfB Stuttgart meets Porsche Tennis

Sport und Spaß in der Porsche-Arena: Unter dem Motto „Kick & Serve: VfB Stuttgart meets Porsche Tennis“ findet am Montag, 14. April als Höhepunkt des ersten Hauptrundenspieltags um 17.30 Uhr auf dem Centre-Court ein unterhaltsames Doppel-Mixed-Showevent statt. Die drei teilnehmenden Teams bestehen aus einem Fußballer und einer Tennisspielerin. Vom Porsche-Partnerverein VfB Stuttgart treten die ehemaligen Top-Spieler Cacau, Zdravko Kuzmanovic und Fernando Meira an. An deren Seite stehen die Tennisspielerinnen Andrea Petkovic, Eva Lys und Laura Siegemund. Nach zwei Tennis Match-Tiebreaks werden noch zwei Sätze Fußballtennis mit einem Giant-Tennisball jeweils im Round-Robin-Modus gespielt. Per Zufall ausgewählte Gegenstände erschweren jeweils das Spiel und sorgen für einen spannenden Überraschungseffekt.

Der Kartenvorverkauf

Alle Karten für den 48. Porsche Tennis Grand Prix sind im Vorverkauf wie gewohnt beim Easy Ticket Service (Internet www.easyticket.de oder Telefon 0711/2 55 55 55) sowie direkt unter www.porsche-tennis.com erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die Porsche-Arena ab dem Donnerstag der Turnierwoche so gut wie ausverkauft ist und nur noch ein paar wenige Karten an der Tageskasse verfügbar sind.