Die Nächste, bitte - auch Monica Puig sagt „Ja“!

Monica Puig, Olympiasiegerin von 2016 in Rio de Janeiro, reiht sich in die Liste jener SpielerInnen ein, die in den Stand der Ehe eintreten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.10.2021, 09:51 Uhr

© Getty Images Ja, Monica, wir können es auch kaum fassen!

Es ist etwas ruhiger geworden um Monica Puig in letzter Zeit, die Olympiasiegerin von 2016 hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, wird in der aktuellen WTA-Weltrangliste nur noch auf Platz 459 geführt. Privat allerdings scheinen die Dinge in bester Ordnung zu sein für die 28-Jährige aus Puerto Rico. Wie Puig nämlich auf Instagram wissen ließ, hat sie sich ihrem Freund für die Ehe versprochen.

Zunächst gilt es hier natürlich herzliche Gratulationen auszusprechen. Zwar wurde der Hochzeitstermin noch nicht verraten, aber die in Großbuchstaben verfasste Zusage scheint darauf hinzuweisen, dass Monica Puig einer baldigen Vermählung positiv gegenübersteht. Elina Svitolina und Gael Monfils haben es in diesem Jahr ja schon getan, zuletzt kam auch Pierre-Hugues Herbert unter die gern zitierte, wiewohl nicht näher definierte Haube.

Die Inszenierung des Kniefalls von Puigs baldigem Ehemann lässt aber schon einige Fragen offen. Etwa, wie es denn sein kann, dass dieser Moment vor einer malerischen Kulisse fotografisch festgehalten werden konnte. Aus der Distanz wohlgemerkt. Offenbar hat der zukünftige Mr. Puig nicht nur eine romantische Ader, sondern auch ein ausgeprägtes Organisations-Talent. Und sei es nur für Fotografen. Was kann da noch schiefgehen?