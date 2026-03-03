Die neuen KUIKMA Tennisschuhe im Praxistest

Drei Tester – drei Spielstile – ein Fazit: Decathlon überzeugt mit Stabilität, Komfort und Qualität.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.03.2026, 11:54 Uhr

© Decathlon Der Kuikma Unrupt Pro (2026 Serie) für Männer

Decathlon und tennisnet hatten Ende Dezember Tennisbegeisterte aufgerufen, die neue KUIKMA Tennisschuh-Serie zu testen. Zahlreiche Bewerbungen gingen ein, und schließlich erhielten Manuel, Thorsten und Tina die Chance, die Modelle Unrupt Pro und Unrupt Team im Trainings- und Spielbetrieb genau unter die Lupe zu nehmen. Wie schlagen sich die Schuhe im Vergleich zu etablierten Marken – und für wen eignen sie sich am besten? Unsere drei Tester liefern differenzierte Antworten.

Hochwertige Verarbeitung schon beim ersten Eindruck

Alle drei Tester lobten den hochwertigen Eindruck der Schuhe. Manuel, seit über 30 Jahren im Tennissport aktiv, attestierte dem Unrupt Pro eine „ausgezeichnete Materialqualität und saubere Verarbeitung – auf Augenhöhe mit Premium-Marken“. Auch Thorsten, Allcourt-Spieler und Vieltrainierer, bestätigte die robuste Bauweise und die gute Mischung aus Synthetik und atmungsaktivem Mesh. Tina hob beim Unrupt Pro die Zusatzverstärkungen an der Außensohle und im Knöchelbereich hervor, die gerade bei intensiven Stopps und Richtungswechseln für bessere Stabilität sorgen. Der Unrupt Team punktete dagegen mit leichterem Obermaterial und dezenterem Design.

Stabilität und Komfort auf hohem Niveau

In der Kategorie Stabilität schnitt der Unrupt Pro bei allen Testern herausragend ab. Manuel lobte das „sichere und stabile Laufgefühl ohne Einschränkung der Beweglichkeit“ – ein zentrales Kriterium für ihn nach früherer Fußverletzung. Tina bestätigte den Eindruck: Der Pro vermittle deutlich mehr Sicherheit als der leichtere Unrupt Team und eigne sich besonders für Spielerinnen mit hoher Trainingsintensität. Thorsten stellte insbesondere die seitliche Unterstützung und die Dämpfung heraus, die „Gelenke spürbar entlastet“. Lediglich das höhere Gewicht (ca. 500 g in Gr. 46) empfand er als kleinen Nachteil – vor allem bei schnellen Vorstößen ans Netz.

Dämpfung, Grip und Belüftung

Sowohl der Komfort beim Tragen als auch die Dämpfung fanden lobende Erwähnung. Manuel bezeichnete sie als „ausgewogen und sportlich abgestimmt – nicht zu weich, nicht zu hart“. Tina empfand die Dämpfung des Unrupt Pro als „optimal abgestimmt und langzeitstabil“, während der Unrupt Team ihrer Meinung nach „etwas stärker federn dürfte“. Beim Grip überzeugten beide Modelle: Sowohl auf Teppich, Sand als auch in der Halle zeigte die Omni-Sohle verlässlichen Halt und gute Kontrolle bei Slides. In Sachen Belüftung schnitt der leichtere Unrupt Team etwas besser ab, wohingegen der Unrupt Pro zugunsten der Stabilität etwas wärmer ausfiel.

Das Gesamturteil

Alle drei Tester ziehen ein durchweg positives Fazit.

Manuel: „Wenn sich die Langlebigkeit bestätigt, steht der KUIKMA Unrupt Pro den großen Marken in nichts nach – möglicherweise mein neuer Standardschuh.“

Thorsten: „Ein Top-Schuh für Comfort- und Stabilitätsfans, mit starker Dämpfung. Etwas schwer, aber kompromisslos sicher.“

Tina: „Der Unrupt Team ist ideal für Freizeit- und Breitensportler, der Unrupt Pro dagegen eine echte Option für ambitionierte Spielerinnen auf Turnierniveau.“

Damit zeigt Decathlon mit der neuen KUIKMA Unrupt-Serie, dass Performance, Stabilität und Verarbeitung längst nicht mehr nur den teuren Premium-Marken vorbehalten sind.