"Die Rekorde fallen von selbst": Rafael Nadal feiert besten Saisonstart

Rafael Nadal darf sich auch im Alter von 35 Jahren noch über persönliche Bestleistungen freuen: Mit dem Sieg über Stefan Kozlov im Achtelfinale von Acapulco fixierte der Spanier den besten Saisonstart seiner Karriere.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.02.2022, 13:06 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal steht bei zwölf Siegen in Folge

So schnell kann sich das Blatt wenden: Befand sich Rafael Nadal nach einem positiven Coronatest vor exakt seit Monaten noch in Selbstisolation, darf sich der 35-Jährige nun über den besten Saisonstart seiner Karriere freuen. Nach dem 6:0 und 6:3-Erfolg über Stefan Kozlov im Achtelfinale des ATP-500-Turniers von Acapulco hält der Spanier im laufenden Kalenderjahr bei zwölf Siegen und null Niederlagen.

Sein bisheriger Rekord datierte aus dem Jahr 2014, als Nadal nach dem Turniersieg in Doha dem Schweizer Stan Wawrinka im Finale der Australian Open unterlegen war. "Ich war noch nie jemand, der auf Zahlen und Statistiken schaut. Ich konzentriere mich darauf, wettbewerbsfähig zu sein und gut zu spielen. Wenn das geschieht, fallen die Rekorde von selbst. Aber wenn ich es nicht tue, ist es unmöglich", schrieb der Iberer seiner neuen persönlichen Bestmarke nicht allzu viel Bedeutung zu.

Eines wird dieser Tage ersichtlich: Nadal ist nach schwierigen 18 Monaten - aufgrund von Problemen mit dem linken Fuß war sogar das Karriereende im Raum gestanden - einfach froh, sich wieder mit den Besten der Welt messen zu können. "Das Wichtigste für mich ist, dass ich das genießen kann, was mir am meisten Spaß macht. Mein Körper reagiert gut auf die Wettkämpfe und das Einzige, was ich will, ist, weiterhin bereit dafür zu sein", so Nadal, der im Viertelfinale auf Tommy Paul trifft.

Sollte sich der 35-Jährige gegen den US-Amerikaner durchsetzen, könnte im Halbfinale ein Wiedersehen mit Daniil Medvedev auf dem Programm stehen. Nadal hatte den Russen im Australian-Open-Endspiel in fünf epischen Sätzen niedergerungen und somit seinen 21. Grand-Slam-Titel eingefahren. Und nebenbei auch den Grundstein für den besten Saisonstart seiner Karriere gelegt.

