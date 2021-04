Die Siegerliste von Monte Carlo - Rafael Nadal, dann lange nichts

Wenn ab dem kommenden Montag, dem 12. April 2021, die Matches im Hauptfeld des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte Carlo beginnen, kann Rafael Nadal seinen unglaublichen Rekord noch weiter ausbauen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.04.2021, 15:38 Uhr

© Getty Images Elf sind noch nicht genug - Rafael Nadal, Weltherrscher über den Monte Carlo Country Club

Die Szenen aus dem Jahr 2019 sind den Tennisfans noch in bester Erinnerung: Fabio Fognini schaffte nach der Kür gegen Rafael Nadal auch noch die Pflicht im Monte Carlo Country Club. Und gewann das Endspiel gegen Dusan Lajovic, holte sich damit seinen ersten Titel bei einem ATP-Masters-1000-Event. Und krönte sich so nebenbei zum ersten italienischen Einzel-Champion im Fürstentum.

In Sachen Titelverteidigung sollte man angesichts der Geschichte des Turniers allerdings nicht allzu viel Geld auf Fognini setzen. Denn Monte Carlo kennt nur einen Herrscher: Rafael Nadal. Der das Titel-Dutzend in der kommenden Woche vollmachen möchte. Am nächsten kommen dem Spanier in puncto Siegen beim seit 1969 ausgetragenen Turnier Thomas Muster, Björn Borg, Ilie Nastase und Guillermo Vilas mit jeweils drei Erfolgen.

Wir haben uns die erfolgreichsten Spieler in Monte Carlo herausgesucht.

