Die Sky Next Generation Übertragungen sind in Turin angekommen

Der Halbfinalsamstag bei den ATP Finals in Turin war für die 14-jährige Maia ein ganz besonderer. Sie durfte die Begegnung zwischen Jannik Sinner und Daniil Medvedev anmoderieren. Derweil hat Paul Häuser im Sky Studio ebenfalls Unterstützung erhalten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.11.2023, 15:18 Uhr

© privat/tennisnet Hartmut von Kameke und die 14-jährige Maia bein ATP Finals in Turin

Von Hartmut von Kameke lassen sich die Sky-Zuschauer gerne abholen, der erfahrene Moderator bringt angenehme Zurückhaltung und Expertise in seine Sendungen ein. So auch am Samstag bei den ATP Finals in Turin. Da allerdings hatte von Kameke Unterstützung aus der nächsten Generation der potenziellen Sportmoderatorinnen.

Die 14-jährige Maia war mit von Kameke für einen Tag nach Turin gekommen, als als frischester Zugang für die Sky Next Generation Übertragungen. Drei Events überträgt Sky im November gewissermaßen auf doppelter Schiene: Eben die ATP Finals in Turin, davor schon das Topspiel der deutschen Bundesliga zwischen Dortmund und dem FC Bayern. Und auch beim Grand Prix von Abu Dhabi wird es für die Sky-Abonnenten zwei Tonspuren zur Auswahl geben: das „Original“ mit Sascha Roos und Ralf Schumacher und eine alternative mit Jonas Friedrich, Sky Next Generation Reportern und Rennfahrerin Sophia Flörsch.

Paul Häuser kommentiert mit zwei jugendlichen Begleitern

Auch Hartmut von Kameke und Co-Moderatorin Maia haben in Turin Verstärkung bekommen: Denn mit Marko Topo plauderte auch ein ambitionierter Jungprofi mit. Um Punkt 14 Uhr allerdings war es nur die Next Gen, die das erste Halbfinale zwischen Jannik Sinner und Daniil Medvedev einleitete. Und im Hintergrund Flo Bauer, der für Sky schon die gesamte Woche über bei den Finals am Start war.

Vorne die Next Gen, hinten Flo Bauer

Davor konnte sich Maia bereits ein Bild über die Umkleidekabinen in Turin machen, stattete auch dem Hallen-DJ einen Besuch ab. Und bat nach Matchende den ersten Finalisten Sinner zum Interview.

Da war die Arbeit in den Sky Studios in Unterföhring in den Nähe von München schon getan. Dort hatte Paul Häuser gleich mit doppelter Unterstützung zweier jugendlicher Kommentatoren den Sieg des Lokalmatadors begleitet. Wenn die Reaktionen darauf ähnlich euphorisch ausfallen wie beim Fußball-Schlager, dann wird es nicht das letzte Mal gewesen sein.