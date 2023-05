Die World Padel Tour kommt im Herbst nach Deutschland

Nachdem die World Padel Tour in wenigen Tagen in Wien zum zweiten Mal Station machen wird, können im Herbst auch die deutschen Padelfans Spitzensport sehen - nämlich in Düsseldorf.

von PM

zuletzt bearbeitet: 11.05.2023, 17:08 Uhr

© DTB/Claudio Gärtner Padel ist auch in Deutschland auf dem Vormarsch

Packende, spektakuläre Ballwechsel im Sekundentakt und jede Menge spannende Matches sind garantiert, wenn die World Padel Tour (WPT) nach Düsseldorf kommt. Im Rahmen der Digital-Messe OMR in Hamburg wurde dies vom Deutschen Tennis Bund, dem Joint Venture aus WWP-Group und e|motion und der Düsseldorfer Stadttochter D.SPORTS bekanntgegeben. Vom 23. September bis zum 1. Oktober wird sich die absolute Weltelite im CASTELLO Düsseldorf miteinander messen und dort das erste Padel-Turnier dieser Größenordnung in Deutschland bestreiten.



Vier Spieler:innen, ein Ball und jede Menge Action – Padel ist die am schnellsten wachsende Sportart der Welt, auch in Deutschland werden fast täglich neue Courts eröffnet. Bei der Mischung aus Tennis, Squash und Badminton wird in einem 20 x 10 Meter großen und nach oben offenen „Käfig“ um Punkte, Aufschlagsspiele und Sätze gekämpft. Der in Lateinamerika entstandene Sport wird immer im Doppel gespielt, gezählt wird wie beim Tennis. 2023 finden auf der World Padel Tour insgesamt 27 Turniere in 14 Ländern statt. Der Tourstopp in Düsseldorf wird dabei der erste und einzige auf deutschem Boden. Neben Düsseldorf macht die Tour in Metropolen wie Madrid, Buenos Aires und Wien halt.