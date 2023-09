German Padel Open: Die Weltelite kommt nach Düsseldorf

Mit Arturo Coello und Paula Josemaria kommen die beiden schillerndsten Figuren der World Padel Tour mit ihren jeweiligen PartnerInnen nach Düsseldof zu den German Padel Open. Diese beginnen am 23. September.

von PM

zuletzt bearbeitet: 20.09.2023, 11:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA Pictures Auch Arturo Coello kommt nach Düsseldorf

Am kommenden Samstag starten die BOSS German Padel Open presented by SIXT. Vom 23. September bis 01. Oktober wird Düsseldorf zur Pilgerstätte des Padel. Es wartet eine volle Eventwoche mit spannenden Aktivierungen, die sich sowohl in und rund um die beiden Spielstätten We Are Padel Club und CASTELLO abspielen werden. Die Hauptattraktion ist aber sportlicher Natur. Denn bei den BOSS German Padel Open presented by SIXT werden die absoluten Top-Stars der weltweiten Padel-Szene erstmals auf deutschem Boden ihr Können zeigen.

„Magic Ari“ und der „Mozart de Catamarca“: die Padel-Weltelite zu Gast in Düsseldorf

Sie kommen aus der ganzen Welt und sind in ihren Heimatländern gefeierte Sportler*innen: In Düsseldorf werden unter anderem die drei Spitzen-Duos der aktuellen Rangliste (Stand: 19.09.) der World Padel Tour (WPT) um den Turniersieg kämpfen.

Bei den Frauen ist seit einigen Monaten ein spanisches Padel-Duo das Maß der Dinge: Paula Josemaría Martín und Ariana Sánchez Fallada haben in diesem Jahr bereits zehn von siebzehn WPT-Turnieren gewonnen, darunter zwei von drei Master-Turnieren der höchsten Kategorie sowie die BOSS Vienna Padel Open in Wien. Die 26-jährige Josemaría Martín trägt in ihrer Heimat den Spitznamen „Paulina Dinamita“ und ist auch in den Sozialen Medien sehr beliebt, bei Instagram zählt die Ex-Tennisprofispielerin über 110.000 Follower*innen. Ihrer gleichaltrigen Spielpartnerin Sánchez Fallada folgen bei Instagram sogar 140.000 Menschen. „Magic Ari“, wie sie in der Padel-Welt genannt wird, begann ihre Karriere 2007 im Alter von nur neun Jahren auf der katalanischen Juniorentour. In den ersten Phasen ihrer Karriere wurde sie fünfmal spanische Juniorenmeisterin und dreimal Junioren-Weltmeisterin. Das Duo steht seit 2021 gemeinsam auf dem Court und wurde in seinem Premierenjahr direkt mit Spanien Weltmeister.

Das Top-Duo der Männer ist eine spanisch-argentinische Kombi aus Arturo Coello Manso und Augustín Tapia. Genau wie das Spitzenteam bei den Frauen konnten die Beiden in diesem Jahr bereits zehn WPT-Turniere für sich entscheiden. Der Spanier Coello Manso ist derzeit das Maß der Dinge im Männer-Padel. Der 21-jährige Linkshänder spielt seit 2019 auf der WPT. Der Shooting-Star ist auf der Tour vor allem für seine starke Vorhand berüchtigt und wird schon in seinen jungen Jahren mit den ganz Großen der Padel-Szene verglichen. Über 250.000 Follower*innen bei Instagram zeigen seine Popularität eindrucksvoll, die Marken wie Cupra und Philips als Partner anzieht. Sein argentinischer Team-Kollege Augustín Tapia bringt es bei Instagram sogar auf über 400.000 Follower*innen. Der 24-

Jährige wird aufgrund seines eleganten und exquisiten Spielstils in der Padel-Welt nur „Mozart de Catamarca“ genannt. Außerhalb des Padel-Courts gilt er eher als schüchtern und

bescheiden – steigt Tapia jedoch in den Glaskäfig, zählt er zu den mutigsten Spielern auf der gesamten WPT.