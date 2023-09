Der Extreme ONE von HEAD - neue Maßstäbe im Padel

Die Evolution im Padelsport geht rasant voran. Und HEAD setzt nun mit dem EXTRENE ONE neue Maßstäbe - denn dieser Schläger hat nur noch ein Loch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.09.2023, 17:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© HEAD Mit dem Extreme ONE setzt HEAD neue Maßstäbe im Padel

HEAD ist ja dafür bekannt, Athleten auf der ganzen Welt, ob Profis oder Amateure, zu Höchstleistungen zu verhelfen. Tests im Windkanal haben gezeigt, dass die Luft-Verwirbelungen bei nur einem Loch in der Schlagfläche deutlich geringer sind, die Schlagoberfläche durch das Fehlen von weiteren Löchern deutlich mehr Power bietet und der Schläger langlebiger ist. In diesem Sinne und mit dem gleichen Innovations- und Qualitätsbewusstsein bringt HEAD das komplett neue EXTREME ONE Padel-Racket auf den Markt. Mit dem Extreme ONE Padelschläger, der nur ein Loch auf der 12K Carbon Schlagfläche hat, geht HEAD völlig neue Wege.

Und auch Nummer eins der World Padel Tour vertraut auf einen einen Schläger aus der HEAD-EXTREME-Serie: Arturo Coello, der fantastische spanische Linkshänder, jedenfalls läuft nunmehr mit dem neuen HEAD EXTREME PRO zu seinen Matches auf der Tour ein. Paula Josemaria, das weibliche Pendant zu Coello, wiederum feiert ihre Erfolge mit dem HEAD EXTREME MOTION.

Der EXTREME ONE von HEAD Der EXTREME PRO von HEAD Der EXTREME MOTION von HEAD Der EXTREME ELITE von HEAD Das Pro Duffle Bag von HEAD

Die brandneue Extreme 2023 Padel Serie mit den Modellen ONE, PRO, MOTION und ELITE istab sofort im ausgewählten Sportfachhandel erhältlich.