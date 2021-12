Die Young Guns 2 - Wer hat das Zeug zum nächstem Grand Slam Champion?

Schafft es schon im kommenden Jahr die Generation um Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas ein Major zu gewinnen oder sind schon Jannik Sinner, Carlos Alcaraz und Co. an der Reihe?

von Armin Leiter

zuletzt bearbeitet: 10.12.2021, 19:45 Uhr

© getty images Jannik Sinner könnte 2022 sein erstes Major gewinnen

Während sich drei der ehemaligen Big Four gefühlt schon seit einiger Zeit auf Abschiedstournee befinden, legte Novak Djokovic 2021 ein Fabeljahr hin, in dem er erst kurz vor dem historischen Grand Slam, im Finale der US Open einen Dämpfer erhielt. Ihm wird auch im nächstem Jahr einiges zuzutrauen sein, seien Gier nach Rekorden scheint grenzenlos zu sein.

Doch wer sind die nächsten potenziellen Grand-Slam-Sieger?

Einige Namen werden ja schon seit längerem genannt, Daniil Medvedev und Dominic Thiem haben es ja schon geschafft, müssen aber nun bestätigen, dass ihre Erfolge auf der größten Bühne keine Eintagsfliegen waren. Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas und Matteo Berrettini gehören ebenfalls zu dieser nächsten Generation von Athleten, denen die Nachfolge der Platzhirsche im Welttennis zugetraut wird.

Sinner mit vier Turniersiegen 2021

Im Hintergrund positionierten sich im Jahr 2021 aber schon einige junge Spieler, die sicher nicht zuschauen wollen, wie sich die Next Gen um eben Zverev, Medvedev und Tsitsipas um die Nachfolge der Big Four streiten.

Jannik Sinner, dem jungen Südtiroler trauen viele Experten zu, dass er das Zeug zum Champion hat, seine Ergebnisse in diesem Jahr geben auch allen Grund zur Hoffnung. VierTurniersiege, darunter ein 500er Sieg in Washington sowie das Masters 1000 Finale in Miami, dürften dem 20jährigen weiter Selbstvertrauen auf seinem Weg gegeben haben.

Sein Finalgegner und Turniersieger in Miami, Robert Hurkacz aus Polen gehört wie Sinner zum Typ Spieler, der heuer von sich reden machte. Jung, ruhig, sehr unaufgeregt auf dem Platz, aber mit knüppelharten Grundschlägen von der Grundlinie fähig, jedem Spieler vor große Probleme zu stellen. Felix Auger Alliassime aus Canada gehört ebenfalls zu dieser Gruppe, seit der Zusammenarbeit mit Coach Toni Nadal scheint auch er heuer den nächsten Schritt gemacht zu haben, das Wimbledon Halbfinale war ein erster Beweis dafür.

Der 18-jährige Spanier Carlos Alcaraz sowie Denis Shapovalov aus Kanada, zwei weitere Kandidaten aus der jungen Garde, begeistern die Fans ebenso mit ihrem Grundlinienspiel sowie mit tollen Stops und einem bereits sehr ausgereiftem Spiel am Netz.

Wird einer dieser Männer 2022 zu seinem Jahr machen und den großen Coup landen? Oder werden Zverev und Co. die ersten sein, die Novak Djokovic die Suppe versalzen und ihn auf dem Weg zu Grand Slam Sieg Nummer 21 stoppen? Wir können uns auf alle Fälle auf ein tolles Tennisjahr freuen, die von vielen vorhergesagte Langeweile ohne die Duelle der großen vier wird auf alle Fälle nicht so schnell aufkommen.