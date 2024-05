Diego Forlan tauscht das runde Leder mit dem Filzball

Der uruguayische Fußball-Held Diego Forlan ist aktuell nicht mehr in seiner Stamm-Sportart tätig, sondern erzielte beim Tennis als neue Leidenschaft erste Erfolge auf der ITF World Tennis Masters Tour.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.05.2024, 21:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Nach seiner Fußballerkarriere will es Diego Forlan auch auf dem Tennisplatz wissen.

Auf den Straßen in seiner Heimatstadt Montevideo kann sich der ehemalige Fußball-Profi Diego Forlan kaum unerkannt bewegen. Der uruguayische Volksheld trug mit seinen fünf Toren bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 maßgeblich zum Halbfinaleinzug seiner Nationalmannschaft bei und teilte sich zusammen mit dem deutschen Thomas Müller, David Villa aus Spanien und dem Niederländer Wesley Sneijder den goldenen Schuh für den besten WM-Torschützen. Zudem zeichnete sich der heute 44-jährige zweimal mit dem Titel des besten Torschützen in der spanischen Primera Division aus.

Durchaus treffsicher zeigt sich Forlan auch bei seiner neuen Leidenschaft. Nachdem er seiner erfolgreichen Spielerkarriere zwei kurze und erfolglose Trainer-Engagements in der uruguayischen Liga folgen ließ, widmet er sich aktuell ambitioniert dem Tennis-Sport. In seiner uruguayischen Heimat bestritt er seit letztem Sommer in verschiedenen Senioren-Altersklassen drei Turniere der Kategorie MT400 auf der ITF World Tennis Masters Tour. Dem Viertelfinaleinzug bei seinem Premieren-Turnier in der Ü35-Klasse in Montevideo ließ er seinen ersten Halbfinaleinzug bei den Ü40 in Punta del Este folgen. Bei den Ü45, für die er seit dieser Saison spielberechtigt ist, legte er erneut in seiner Heimatstadt Montevideo ein weiteres Semifinale nach.

Im ITF-Singles-Ranking haben ihn die drei Turnierteilnahmen mit Position 424 auf sein Karrierehoch gespült. Auch wenn zu bezweifeln ist, dass er im Tennissport ähnliche Höhen erreichen wird wie zu seiner Fußballerzeit, wird er in seiner Heimat mit den Teilnahmen auf jeden Fall für große Aufmerksamkeit bei den Events der ITF World Masters Tour sorgen. Auf großer Bühne zeigte er bereits vor sechs Jahren seine Tennis-Skills beim Show-Doppel an der Seite seines Landsmanns Pablo Cuevas gegen dessen Profikollegen Guido Pella und dem Komiker Martin Bossi, die beide aus Argentinien stammen.