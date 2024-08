Dimitrov, Thiem und Co. verabschieden sich von einhändiger Rückhand

Die einhändige Rückhand hat Seltenheitswert. Grund für Grigor Dimitrov, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas und Co., es mit beiden Händen zu versuchen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.08.2024, 08:26 Uhr

© Getty Images

“Die einhändige Rückhand ist tot. Ich bin so traurig darüber wie alle. Ich habe das Ding geliebt”, verkündet Grigor Dimitrov also.

Und so hätten sich er und ein paar andere Jungs an ein paar Anpassungen versucht. Und es mit beiden Händen versucht. In allen Lebenslagen.

Wir sehen also: Stefanos Tsitsipas beim Zähneputzen und Haare kämmen (mit beiden Händen), Denis Shapovalov beim Tür aufschließen (mit beiden Händen), Stan Wawrinka beim Dartspielen (mit beiden Händen), Dominic Thiem beim Malen (mit beiden Händen), Christopher Eubanks beim Essen (mit beiden Händen), Lorenzo Musetti beim Autogrammeschreiben (mit beiden Händen), Dan Evans beim Trinken (mit beiden Händen)…

Nicht einfach sei das alles, so Geschichtenerzähler Dimitrov. Aber Fortschritt sei das nie. “Anpassen oder sterben”, so der Bulgare. “Ändern und überleben.”

Oder doch nicht? “Kein Künstler kann Kunst mit zwei f****** Händen erschaffen", erklärt Thiem.

Schaut's euch an, und achtet auf den herrlichen Einfall am Ende. Erinnert euch der Klingelton auf Dimitrovs Handy an etwas?