Djokovic am Wochenende im Davis Cup? Unwahrscheinlich ...

Eigentlich sollte Novak Djokovic am kommenden Wochenende mit dem serbischen Team im Davis Cup in Dänemark antreten. Das ist nach seiner Aufgabe in Melbourne aber höchst unwahrscheinlich.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.01.2025, 18:35 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic nach seinem Ausscheiden in Melbourne

Die Zeichen waren für Nicht-Mediziner vielleicht nicht ganz eindeutig, aber eines hat Novak Djokovic mit der Veröffentlichung seines MRT-Bildes nach dem Ausscheiden bei den Australian Open gegen Alexander Zverev klar gemacht: Er hat ein körperliches Problem.

Und obwohl Djokovic von der ITF noch als Mitglied der serbischen Auswahl für das Treffen in Kopenhagen gegen Dänemark am kommenden Wochenende geführt wird, darf man doch davon ausgehen, dass der 24-malige Grand-Slam-Champion bestenfalls als erster Cheerleader in die dänische Hauptstadt reisen wird. Als sportliche Nummer eins dagegen: wohl kaum. Womit die Chancen der Gastgeber naturgemäß exponentiell steigen. Allerdings fallen die Fans wohl um das Spitzenmatch zwischen Holger Rune und eben Novak Djokovic um.

Rune schlägt Kecmanovic in Melbourne

Was den Druck auf Rune erhöht. Die dänische Nummer eins hat in Melbourne Anzeichen der Besserung gezeigt, musste sich Jannik Sinner im Achtelfinale in vier Sätzen geschlagen geben. In einem Match, in dessen Verlauf sich der Weltranglisten-Erste eine längere Pause nahm, die Rune sichtlich aus dem Konzept brachte.

Eine Runde davor kämpfte Holger Rune übrigens Miomir Kecmanovic in fünf Sätzen nieder. Und eben der ist mit dem wahrscheinlichen Ausfall von Djokovic die serbische Nummer eins beim Länderkampf in Dänemark. Die beiden anderen Optionen für das Einzel sind aus Sicht von Kapitän Laslo Djere Routinier Dusan Lajovic und Hamid Medjedovic. Die beide gegen Rune noch nie gespielt haben.

Als zweiter dänischer Einzelspieler ist wohl Elmer Möller zu erwarten. Der ist nur wenige Wochen jünger als Holger Rune - aber bei weitem noch nicht so erfolgreich im Männertennis etabliert.