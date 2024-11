Novak Djokovic gehorcht Jim Courier nur zum Teil

Schon vor der Ankündigung, dass Andy Murray als Coach von Novak Djokovic arbeiten wird, hat die frühere Nummer 1 Jim Courier von dem Serben neue Impulse gefordert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.11.2024, 07:38 Uhr

Der frühere amerikanische Tennisprofi und heutige TV-Experte Jim Courier betonte bereits vor der Ankündigung von Djokovics überraschender Zusammenarbeit mit Andy Murray die Bedeutung einer Verstärkung in dessen Team: „Wenn er ohne einen neuen Trainer in Australien auftaucht, wäre das meiner Meinung nach bereits ein Signal“, erklärte Jim Courier im Gespräch mit dem “Tennis Channel”.

Djokovic mit einem neuen Impuls

Und Courier fügte hinzu: „Wenn er frische Kräfte in seinem Team hätte, wäre ich optimistisch, was seine Chancen betrifft. Das kommende Jahr wird sehr entscheidend sein. Besonders, wenn er in der Off-Season einen erfahrenen Coach hinzuzieht und mit neuen Ideen in Australien startet. Wenn er das nicht macht, könnte das meiner Meinung nach bedeuten, dass er schon mit einem Fuß aus dem Geschäft ist. Mit einem frischen Ansatz wäre ich allerdings optimistisch“, so die Tennislegende.

Einen erfahrenen Coach, wie von Courier gefordert, hat Djokovic mit Murray fraglos nicht an seiner Seite. Aber ein “frischer Impuls” für den serbischen Superstat ist es auf der anderen Seite ebenfalls ohne Zweifel. Wenn auch zun#chst nur bei den Australian Open.

Man wird sehen, welcher von beiden Impulsen letztlich dominiert.