Djokovic mit Ausnahmegenehmigung doch in Indian Wells dabei?

Novak Djokovic hat um eine Ausnahmegenehmigung zur Einreise in die USA angefragt. Das erklärte Bruder Djorde gegenüber der Agentur Tanjug.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.02.2023, 17:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Novak Djokovic in Indian Wells 2019

Mit Ausnahmegenehmigungen hat Novak Djokovic nicht die allerbesten Erfahrungen gemacht. Anfang 2022 dachte der serbische Großmeister, dass er mit einer solchen zu den Australian Open einreisen könnte.Um dann doch des Landes verwiesen zu werden.

Etwas mehr als ein Jahr später darf man also davon ausgehen, dass Djokovic erst dann in ein Flugzeug Richtung USA steigt, wenn hundertprozentig feststeht, dass er als Nicht-US-Staatsbürger auch ungeimpft einreisen darf. Die entsprechende Regelung fällt erst im Mai, zu spät für die Turniere in Indian Wells und Miami.

Djokovic Rekord-Champion in Indian Wells

An denen würde der nunmehr zehnmalige Australian-Open-Champion aber gerne teilnehmen. Weshalb er bei den amerikanischen Behörden um eine Einreisegenehmigung angesucht hat, wie Bruder Djorde Djokovic der Agentur Tanjug mitteilte. „Leider liegt das nicht in unserer Hand“, so der jüngste Bruder von des Weltranglisten-Ersten. „Novak braucht eine spezielle Erlaubnis um einzureisen.“ Was eigentlich unglaublich sei, wenn man sehe, wie viele Sportereignisse auch mit ungeimpften Athleten weltweit stattfänden.

Tommy Haas, Turnierdirektor in Indian Wells, würde den fünfmaligen Champion jedenfalls mit offenen Armen empfangen. „Ich glaube, er möchte spielen. Also sollten wir ihm die Chance dazu geben.“

Eine andere Frage ist natürlich, ob Novak Djokovic nach seiner Verletzung in Australien schon wieder fit genug ist, um zu den Turnieren in Indian Wells und Miami anzureisen. Wenn die angestrebte Ausnahme überhaupt genehmigt wird.

Den letzten Auftritt von Novak Djokovic in Indian wells gab es 2019. Damals verlor er in Runde drei gegen Philipp Kohlschreiber.