Djokovics Pilot - ein Tenniskumpel aus Kindertagen!

Novak Djokovic war dieser Tage viel unterwegs - und traf bei einem Flug einen ganz alten Bekannten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.12.2024, 07:06 Uhr

© @djokernole / Instagram

Zufälle gibt's, die gibt's gar nicht. Und dann eben doch.

Beispiel Novak Djokovic. Der war in den letzten Tagen ja in vielerlei Hinsicht on tour. Tennisspielend als großzügiger Abschiedsgegner für Juan Martin del Potro. Zuvor bei der Eröffnung einer Akademie des Fußballclubs Paris Saint-Germain. Und zwischendrin beim Formel-1-Grand-Prix in Katar.

Unterwegs war der Djoker freilich nicht im selbst gebuchten Billigflieger, sondern mit Partner Qatar Airways. Und dort staunte er dann doch nicht schlecht.

Denn sein Pilot stellte sich als alter Tenniskollege dar! Diese Überraschung jedenfalls teilte Djokovic auf Instagram. Sein Pilot habe ihm ein altes Foto von ihm und Djokovic gezeigt - mit ihm und Djokovic als 12- und 14-Jährige in der Tennisakademie von Niki Pilic in Deutschland! “Was für ein Zufall”, so Djokovic. “Es war toll, dich wiederzusehen, mein Freund”, schrieb er.

Während Djokovic also in Sachen Tennis große Erfolge feierte und nach wie vor feiert - und das auch in 2025 mit Neu-Coach Andy Murray plant -, ging es für seinen alten Kumpel also auch hoch hinaus.

Ob die beiden sich für kommende Flugreisen dauerhaft verabreden?