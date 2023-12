Dmitry Tursunov - Mann der (zu) strengen Ansagen?

Mit Veronika Kudermetova hat sich die nächste Spitzenspielerin von Dmitry Tursunov als Coach getrennt. Der Grund? Die kritischen Anmerkungen, der der ehemalige ATP-Profi immer mal wieder anbringt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.12.2023, 08:59 Uhr

© Getty Images Dmitry Tursunov mit Emma Raducanu anno 2022

Anfang des Jahres waren die Schweizer Journalisten, die den Davis Cup in Trier begleitet haben, voller Enthusiasmus: Nicht nur, weil die Männer um Stan Wawrinka die deutsche Mannschaft besiegen konnten, sondern auch in Hinblick auf Belinda Bencic. Endlich habe die Olympiasiegerin von 2021 das, was ihr auch auf der WTA-Tour noch den allerletzten Push geben würde: einen grandiosen Coach.

Die Rede damals war von Dmitry Tursunov.

Nun ging die Kooperation zwischen Bencic und Tursunov recht rasch in die Brüche, die großen Erfolge blieben aus. Die hatte der Ex-Profi ja schon an der Seite von Aryna Sabalenka gefeiert. Und auch das Engagement bei Emma Raducanu ließ sich gut an, ehe der US-Open-Siegerin von 2021 mal wieder der Gusto nach einem Trainerwechsel stand.

Kudermetova über Tursunov: „Er ist zu direkt“

Aber Dmitry Tursunov stand auch nach der Trennung von Belinda Bencic hoch im Kurs, schloss sich eben Veronika Kudermetova an. Nun ist auch diese Liaison schon wieder perdu, wie Kudermetova in einem Interview bestätigte. Und den Grund lieferte sie gleich mit.

„Er ist zu direkt“, gab die Russin also zu Protokoll. „Wir Mädchen sind emotional. Wenn er uns sagt, dass wir etwas tun sollen. Oder dass es ihm egal ist, dass wir etwas nicht machen wollen.“ Sergey, Kudermetovas Ehemann und zweiter Coach, sei so ähnlich. „Aber zu ihm kann ich auch `Nein` sagen.“ Mit Tursunov eine ganze Saison lang so zu arbeiten, wäre ihr jedenfalls zu hart.