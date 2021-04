Dokumentation über Novak Djokovic: Premiere im August in New York geplant

Novak Djokovic hat am MIttwoch erklärt, dass die Premiere seiner Dokumentation für August geplant ist. Und dass es in dieser so einiges zu sehen geben wird.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.04.2021, 07:58 Uhr

Seinem Ruf als Stehaufmännchen ist Novak Djokovic bei den Australian Open Anfang des Jahres jedenfalls gerecht geworden. Sichtlich angeschlagen stemmte sich der Weltranglistenerste in der dritten Runde gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz und das frühe Aus - wenige Tage später feierte der Serbe den Sieg bei seinem Lieblingsturnier - und einen Sieg über seinen Körper.

Der Erholungsprozess nach seinem Bauchmuskelverletzung im Drittrundenduell mit Taylor Fritz soll nun Tennisfans weltweit hautnah präsentiert werden. Denn in Melbourne hatte Djokovic ein Filmteam im Gepäck, welches den physischen Kampf des Serben mitdokumentiert hatte. Dieses und viel weiteres Material soll demnächst in Form einer Dokumentation veröffentlicht werden.

Djokovic plant Live- oder virtuelles Event

Wann und wie dies geschehen soll, hat der Serbe nun am Rande des ATP-Masters-1000-Events von Monte Carlo erwähnt: "Geplant ist eine Veröffentlichung im August, vor den US Open, da unser Wunsch ist, eine Premiere in New York zu veranstalten. Abhängig von der Situation mit dem Coronavirus und den Einschränkungen zu dieser Zeit wird es entweder eine Live- oder eine virtuelle Veranstaltung geben", so Djokovic.

Der Branchenprimus ist indes enorm gespannt auf das Endprodukt, wie er im serbischen Teil der Pressekonferenz nach seinem Auftaktsieg im Fürstentum unterstrich: "Ich arbeite mit einem engagierten Team von Leuten, sowohl aus Europa als auch aus den USA. Meine Hoffnung ist, dass wir den Film auf die bestmögliche Weise und rechtzeitig fertigstellen und polieren werden. Außerdem hoffe ich, dass die Leute ihn genießen werden."