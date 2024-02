Dominic Stricker: Tour-Comeback weiterhin offen

Dominic Stricker laboriert weiterhin an einer Rückenverletzung. Wann der Schweizer auf die Tour zurückkehren wird, ist weiterhin unklar.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.02.2024, 13:01 Uhr

© Getty Images Dominic Stricker muss weiterhin auf seinen Start in die Tennissaison warten.

Nach seinem sensationellen Lauf in das Achtelfinale der US Open im Herbst und der ersten Platzierung in den Top100 der Weltrangliste, wird Dominic Stricker weiterhin ausgebremst. Kein einziges Match konnte der 21-Jährige auf Grund einer Verletzung am unteren Rücken bestreiten. Der letzte Auftritt auf der Tour war die Teilnahme bei den ATP NextGen Finals in Saudi-Arabien.

Doch allzu lange müssen die Fans des Schweizers vielleicht nicht mehr warten, wie Vater und Coach Stephan Stricker verriet. Aktuell könnte es mit einer Teilnahme beim Challenger in Lugano, das in der ersten Märzwoche stattfinden wird, klappen. "Die Chancen stehen momentan wohl 50:50", sagte Stephan Stricker dem Schweizer Medium Blick.

Dominic Stricker bevorzugt Regeneration

Dass eine zu frühe Rückkehr auf die Tour vermieden wird und die Regeneration Vorrang hat, ist auf Grund der Verletzung nachvollziehbar. Zu groß wäre die Gefahr eines erneuten Ausbruchs der Beschwerden. Für Dominic Stricker bleibt dann zu hoffen, dass der gute Lauf aus dem Herbst des vergangenen jahres eine Fortsetzung findet.

Zum ATP-Profil von Dominic Stricker