Dominic Thiem beginnt Vorbereitung auf die ATP Finals

Gute Nachrichten für alle österreichischen Tennisfans: Dominic Thiem steigt dieser Tage wieder ins Tennistraining ein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.11.2020, 02:11 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem steigt dieser Tage wieder ins Training ein

"London sollte kein Problem werden", hatte Dominic Thiem bereits kurz nach seiner Viertelfinalniederlage bei den Erste Bank Open gegen Andrey Rublev gemeint. Der Österreicher sollte Recht behalten, die Blase am rechten Fußballen ist offenbar rechtzeitig verheilt und macht keinerlei Probleme mehr.

Aus diesem Grund steigt der 27-Jährige dieser Tage wieder ins Tennistraining ein, erklärte Manager Herwig-Straka gegenüber Sport 24. "Dominic geht's schon wieder gut", so der Turnierdirektor des ATP-500-Turniers in Wien. Eine Spezialtherapie des Physiotherapeuten Alex Stober habe geholfen, die Verletzung in den Griff zu bekommen.

Die ATP Finals in London sollten demnach kein Problem werden. "Mit einer Woche Tennis-Training sollte Dominic wieder auf der Höhe sein", sagte Straka. Sein Schützling wird sich auf der unlängst eröffneten Hartplatz-Anlage in Traiskirchen auf das letzte Event des Jahres vorbereiten, um ein ähnlich gutes Ergebnis wie im Vorjahr zu erzielen. 2019 war Thiem erst im Finale Stefanos Tsitsipas unterlegen.

Scheitern soll es in der britischen Hauptstadt Straka zufolge zumindest nicht mehr an der Blase: "Keine Sorge, Dominic lässt seine Zehen vor jedem Match mehrfach tapen. Außerdem hat er millimetergenau angepasste Schuhe mit Spezialeinlagen. Trotzdem bekommt er beim Wechsel auf einen anderen Spielbelag immer wieder Probleme." Diese dürften - zumindest für Erste - aber spätestens jetzt behoben sein.