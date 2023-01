Dominic Thiem - Die Vorbereitung auf den Davis Cup läuft

Dominic Thiems Antreten im Davis-Cup-Duell gegen Kroatien dürfte gesichert sein. Der Österreicher bereitet sich bereits auf den Länderkampf vor.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.01.2023, 08:31 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem ist für den Davis Cup bereit

Spitzenspieler Dominic Thiem wird dem österreichischen Davis-Cup-Team im Duell gegen Kroatien offenbar definitiv zur Verfügung stehen. Wie der 29-Jährige am Samstag auf seiner Facebook-Seite mitteilte, bereite er sich aktuell auf den Länderkampf sowie die nachfolgenden Turniere vor.

Thiem, der sich bei den Australian Open einen kleinen Muskelfaserriss in der Rippe zugezogen hatte, sendete bereits vor wenigen Tage positive Signale. Nun scheint einem Antreten des US-Open-Siegers von 2020 in Rijeka endgültig nichts mehr im Wege zu stehen.

Neben Thiem besteht das österreichische Team aus Jurij Rodionov, Dennis Novak sowie den Doppelspezialisten Alexander Erler und Lucas Miedler. Bei den Kroaten sind vorerst Borna Coric, Borna Gojo und das Weltklassedoppel Nikola Mektic/ Mate Pavic nominiert. Ein Ersatz für den verletzten Marin Cilic wurde noch nicht bekanntgegeben.

Österreich wird am Dienstagvormittag per Bus nach Rijeka reisen und sich im Sportzentrum Zamet auf den Länderkampf vorbereiten. Am 4. und 5. Februar geht es dann um die Qualifikation für das lukrative Finalturnier.