Dominic Thiem - "Ich kann länger ohne Tennis als ohne Dennis leben"

Großes Stelldichein bei Christopher Kas auch am Donnerstag in unserem Account "tennisnetnews", unter anderem mit Dominic Thiem. Heute um 18 Uhr geht es weiter: Zunächst mit Andreas Seppi, dann mit Boris Becker himself.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.03.2020, 20:08 Uhr

© GEPA Pictures Best friends forever: Dennis Novak und Dominic Thiem

Mittlerweile bildet sich eine Stammbesetzung bei den Instagram-Live-Chats von Christopher Kas in unserem Account heraus: Immer am Start sind etwa Lucas Miedler und Dennis Novak, Julian Knowle schaut ebenso gerne vorbei wie Kevin Krawietz. Auch Oliver Marach nutzt die Vormittagsstunden in Panama, um sich über das Wohlbefinden seiner ehemaligen und aktuellen Kollegen zu erkundigen. Am Donnerstagabend gaben sich nun auch Andreas Haider-Maurer, Rudi Molleker und Dirk Hordorf die Ehre. Molleker gilt als die größte deutsche Hoffnung nach Alexander Zverev, Hordorff wirkt als Vizepräsident im DTB. Haider-Maurer wiederum ist nach der verletzungsbedingt zu kurzen Karriere ins Trainergeschäft eingestiegen, leitet nun in Schwaz in der Nähe von Innsbruck seine Tennisakademie.

Im Mittelpunkt standen am Donnerstag aber Dennis Novak und Dominic Thiem. Novak musste sich zunächst anhören, dass Haider-Maurer auch weiterhin ein für ihn nicht zu bezwingender Gegner an der Playstation bleiben wird. Dann versuchte Molleker, sich von Novak Tipps einzuholen, wie er denn bei ihrem nächsten gemeinsamen Match eine 4:1-Führung im dritten Satz nicht aus der Hand gäbe. Novak erinnerte sich natürlich gerne an die betreffende Partie in Heilbronn 2019.

Becker und Seppi am Freitag

Dann aber trat Dominic Thiem auf den Plan, richtete zunächst ein paar Worte an seine englischsprachigen Freunde - und hatte dann auf Kasis Frage nach der Länge der Tennispause die Antwort des Abends parat: "Ich kann länger ohne Tennis als ohne Dennis leben". Was der österreichischen Nummer eins von seinem besten Kumpel auf der Tour und überhaupt einen wahren Regen an Herzchen in den Kommentaren einbrachte.

© Instagram Dominic Thiem zu Gast bei Christopher Kas auf "tennisnetnews"

Und auch für den Freitag kündigt sich großes Tenniskino an: Christopher Kas wird ab 18 Uhr bein "tennisnetnews" auf Instagram zunächst mit Andreas Seppi plaudern. Der italienische Veteran hält sich derzeit in Denver auf. Danach hat sich Tennis Royalty angesagt: Boris Becker wird für etwa 18:30 Uhr erwartet.