Dominic Thiem in Gstaad - Die Konkurrenz ist nicht übermächtig

Dominic Thiem startet kommende Woche beim ATP-Tour-250-Turnier in Gstaad. Mit soliden Aussichten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.07.2023, 20:02 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem schlägt kommende Wochein Gstaad auf

Mit Gstaad verbindet Dominic Thiem eigentlich ziemlich viele gute Erinnerungen. Gut, 2014 gab es gleich im Auftaktmatch eine Niederlage gegen Viktor Troicki. Aber schon im Jahr darauf zog Thiem ganz groß durch, schlug im Endspiel David Goffin, gegen den er traditionell seine Probleme hatte. Und im vergangenen Jahr schaffte es der US-Open-Champion von 2020 bis ins Halbfinale, wo er dann aber einem starken Matteo Berrettini unterlag.

Ab Montag nun wird in der Schweizer Höhenlage wieder aufgeschlagen - und auch wenn Dominic Thiem ungesetzt in das traditionsreiche 250er geht, dann stehen sie Chancen auf einen tiefen Run gar nicht schlecht. Denn im Gegensatz zum gleichzeitig in Bastad stattfindenden Turnier, wo etwa Casper Ruud, Andrey Rublev, Alexander Zverev oder Lorenzo Musetti am Start sind, liegt die Konkurrenz in Gstaad in Reichweite des mittlerweile 29-jährigen Thiem.

Thiem in Wimbledon gegen Tsitsipas stark

Die Setzliste wird angeführt von Roberto Bautista Agut vor Jiri Lehecka und Miomir Kecmanovic. Hinter dem Start von Lehecka steht wohl noch ein kleines Fragezeichen, im Achtelfinale von Wimbledon musste der Tscheche gegen Daniil Medvedev nach zwei Sätzen aufgeben. Aktuell an Position vier startet Lorenzo Sonego vor Yannick Hanfmann.

Allesamt Fachkräfte, die, wie etwa Hanfmann, starke Spielzeiten hinlegen. Aber für Dominic Thiem sicherlich nicht außer Reichweite. Wenn er an die in Wimbledon gezeigte Form gegen Stefanos Tsitsipas anschließen kann. Und mittlerweile sollte sich Thiem von seiner Verkühlung, die den eigentlich geplanten Start in Salzburg verhindert hat, erholt haben.