Dominic Thiem mit besonderer Auszeichnung durch ATP

Die ATP zeichnet Dominic Thiem mit dem Arthur Ashe Humantarian Award aus. Damit ehrt der Verband Thiem für seine herausragenden Leistungen abseits des Tennisplatzes.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 10.12.2024, 18:25 Uhr

Dominic Thiem wird zum Abschluss seiner aktiven Tenniskarriere eine ganz besondere Ehre zu Teil. Der 31-Jährige wird von der ATP mit dem Arthur Ashe Humantarian Award ausgezeichnet. Der Preis geht an Spieler, die einen außergewöhnlichen Beitrag zum Wohle der Gesellschaft leisteten.

Schon früh in seiner aktiven Zeit engagierte sich Dominic Thiem stets für wohltätige Zwecke. Besonders das Thema Nachhaltigkeit liegt dem US-Open-Sieger von 2020 besonders Herzen. In einem Gastbeitrag auf der Webseite der ATP berichtet Thiem selbst, was ihm die Auszeichnung bedeutet: „Mit dem Namen Arthur Ashe verbinde ich den herausragenden Einfluss, den sein Wirken bis heute hat. Davon inspiriert, wollte ich davon etwas auf meine ganz eigene Art zurückgeben.“

“Das wichtigste Match beginnt erst jetzt”

Dominic Thiem beendete seine Laufbahn im Oktober im Rahmen des ATP 500er-Turniers in der Wiener Stadthalle. In seinem letzten Karrierematch unterlag der ehemalige Weltranglistendritte dem Italiener Luciano Darderi und verabschiedete sich anschließend von seiner Fangemeinde. „Im Oktober spielte ich mein letztes Tennismatch, aber das wichtigste Match beginnt erst jetzt“, kommentiert der Volksheld Österreichs den Beginn seines neuen Lebensabschnitts abseits des Tenniscourts.

Mit der Auszeichnung durch die ATP krönt der Tourverband auch die herausragende Persönlichkeit, die Thiem in allen Teilen der Welt zum Publikumsliebling werden ließ. In der Liste der Preisträger sind auch Roger Federer, Rafael Nadal oder Andy Murray zu finden.