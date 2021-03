Dominic Thiem muss auch für Monte Carlo absagen

Dominic Thiem wird nicht am ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo teilnehmen. Das wurde am Mittwoch bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.03.2021, 21:10 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem wird 2021 in Monte Carlo fehlen

Der erste Klassiker auf Asche im Monte Carlo Country Club steht an - und Dominic Thiem, der in den vergangenen Jahren am ehesten am Thron von Sandplatzkönig Rafael Nadal rütteln konnte, wird im Fürstentum fehlen.

Am Mittwoch veröffentlichte der Österreicher auf seiner Homepage folgende Erklärung: "Der Auftakt in die Sandplatz-Saison wird verschoben - Dominic Thiem startet heuer nicht beim Klassiker in Monte Carlo! "Nach Doha und Dubai habe ich eine Pause einlegen müssen", erklärt der 27-Jährige, "ich bin noch nicht zu 100 Prozent ready. Es tut mir leid, ich hätte Monte Carlo gerne gespielt, aber es geht sich leider nicht aus." Während des Turniers wird Dominic in Österreich auf Sand trainieren. "Auf mich warten anstrengende Wochen, ich habe viel zu arbeiten."

Ob Thiem nun tatsächlich am ATP-Tour-250-Turnier in Belgrad teilnehmen wird, lässt sich zur Zeit schwer abschätzen. Wahrscheinlicher ist es, dass der regierende US-Open-Champion beim ATP-Masters-1000-Event in Madrid seinen Einstand in die Sandplatzsaison 2021 feiert.