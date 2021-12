Dominic Thiem muss Comeback verschieben

Dominic Thiem muss sein Comeback verschieben. Der Österreicher fühlt sich für das Exhibition-Event in Abu Dhabi noch nicht bereit.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.12.2021, 18:38 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem wird nicht in Abu Dhabi spielen

Schlechte Nachrichten für alle Fans von Dominic Thiem: Der Österreicher muss sein für Donnerstag angesetztes Comeback in Abu Dhabi verschieben. Er fühle sich noch nicht bereit, um auf höchstem Level zu spielen, teilte der US-Open-Sieger des Jahres 2020 in den sozialen Medien mit.

"Es ist enttäuschend, in diesem Jahr nicht teilzunehmen, aber ich muss meine Vorbereitung für die kommende Saison fortsetzen", so Thiem, der am Donnerstag auf Andy Murray getroffen wäre.

Thiem weilt bereits seit einigen Tagen in Abu Dhabi und hätte in den Vereinigten Arabischen Emiraten nach 177 Tagen Auszeit seine Rückkehr auf den Matchcourt feiern sollen. Zuletzt spielte Thiem am 22. Juni auf Mallorca, wo er sich gegen Adrian Mannarino eine Handgelenksverletzung zuzog.

Was die Absage für Thiems Australien-Pläne heißt, steht derzeit noch nicht fest. Ursprünglich wollte der 28-Jährige in Sydney bzw. Melbourne den ATP Cup und anschließend die Australian Open bestreiten. In Abu Dhabi wird Thiem von Dan Evans ersetzt.