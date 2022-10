Dominic Thiem - Das Chaos mit den Punkten

Dominic Thiemwird ab Montag trotz der Niederlage gegen Daniil Medvedev bei den Erste Bank Open 2022 auf einem Weltranglisten-Platz liegen, der dem Österreicher einen Startplatz bei den Australian Open garantiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.10.2022, 09:22 Uhr

Tja: Die Organisatoren der Challenger in Bergamo und Bratislava haben möglicherweise schon auf eine Teilnahme eines Major-Champions bei ihren Challengern gebaut. Und tatsächlich hatte Dominic Thiem gleich nach seiner Niederlage gegen Daniil Medvedev in der Wiener Stadthalle im Gespräch mit ServusTV von einer „schlauen“ Saisonplanung gesprochen. Damit war wohl gemeint, sich auf dem kleinen Dienstweg noch die nötigen Punkte zu holen, um bei den Australian Open garantiert im Hauptfeld zu stehen.

Nun, bei der Pressekonferenz wartete Thiem plötzlich mit der Information auf, dass er dies nun auch ohne weitere Auftritte 2022 bewerkstelligt habe.

Was war passiert? So ganz genau wusste Dominic Thiem das zu jenem Zeitpunkt auch nicht. Mittlerweile hat die ATP aber Licht ins Dunkel gebracht: Thiem hatte für das ATP-Tor-250-Turnier in Cordoba genannt (mit einer Wildcard), war dort aber nicht angetreten. Für die ATP war damit aber das Comeback eingeleitet, für die folgenden beiden Pflichtturniere in Indian Wells und Miami wurden Thiem in der Weltrangliste also null Punkte angeschrieben. Tatsächlich war der 29-Jährige beim Sunshine Double aber offiziell noch verletzt.

Das hat nun auch die ATP erkannt. Und anerkannt, dass Thiem, der sein Comeback erst in Marbella gestartet hat, die beiden Turniere in den USA durch zwei andere ersetzen darf. und mit den Punkten aus Salzburg und Wien darf Dominic Thiem nun tatsächlich für das erste Major der Saison 2023 fix planen.