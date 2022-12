Dominic Thiem: Padel am zweiten Bildungsweg?

Dominic Thiem hat die Zeit in den Emiraten auch dafür genutzt, um mit seinem guten Kumpel Mario Götze dem Padel-Tennis zu frönen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 28.12.2022, 15:59 Uhr

Greift Dominic Thiem ab und an zum Padel-Schläger?

Für Dominic Thiem dürfte die Saisonvorbereitung in Saudi-Arabien und Dubai jedenfalls eine Reise wert gewesen sein. Setzte es aus sportlicher Sicht in Saudi-Arabien noch eine schnelle Niederlage gegen Kumpel Zverev in gewöhnungsbedürftigem Format, so durfte der Österreicher insbesondere in Dubai mit zwei Mixed-Doppels und einem starken Auftritt bei der 6:7, 6:7-Niederlage gegen Felix Auger-Aliassime gehörig Matchpraxis auf hohem Niveau sammeln. Und auch finanziell dürfte sich die Reise jedenfalls ausgezahlt haben.

Und Thiem konnte die Zeit auch nutzen, um abseits des Tennisplatzes sportlich aktiv zu werden: wie etwa am Padel-Court. Vor diesem posiert der Niederösterreicher nämlich zusammen mit Kumpel Mario Götze, Bruder Moritz Thiem und einem weiteren Bekannten. Während Götze selbst noch von einem Training für die zweite Karriere spricht, holt Thiem sogleich zum - nicht vollends ernst gemeinten - Angriff auf die Padel-Stars Juan Lebrón Chincoa und Ale Galan (immerhin die Nummer eins der Welt) aus.

Thiem um ersten Grand-Slam-Sieg seit US Open

Für Dominic Thiem geht es nun jedenfalls am Tennisplatz weiter. Und zwar in Adelaide, wo der Österreicher ab 1. Januar bei einem ATP-250-Event an den Start geht. Dort soll dem Mann aus Lichtenwörth der Feinschliff für die Australian Open gelingen, die Mitte Januar auf dem Programm stehen. Läuft der erste Auftritt in Adelaide nicht nach Plan, so könnte Thiem auch in Woche zwei aktiv werden.

Sonst geht es für Thiem nach Melbourne, um wohl per Wildcard an den Australian Open teilzunehmen, bei welchen der Niederösterreicher 2020 das Endspiel erreichen konnte. Im Vorjahr fehlte der Österreicher verletzungsbedingt, 2021 setzte es eine bittere Viertrundenniederlage gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov. Nach der sieglosen Grand-Slam-Saison 2022 ist der Österreicher ab Januar jedenfalls um Wiedergutmachung bemüht.