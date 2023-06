Dominic Thiem – Selbstvertrauen toppt Vorbereitung auf Rasen

Mit einem souveränen Zweisatz-Sieg startete Dominic Thiem beim ATP-125er-Challenger-Turnier in Heilbronn und will das positive Momentum weiter für sich nutzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 07.06.2023, 14:31 Uhr

© NECKARCUP/Seventyfour.studio Dominic Thiem möchte in Heilbronn an seinen Auftakterfolg anknüpfen.

Von Dietmar Kaspar aus Heilbronn

Die Begeisterung von Dominic Thiem für die Kollegen der Fußball-Zunft ist ja hinlänglich bekannt und wird bei der Auswahl der Trainingsbekleidung meist durch Trikots von Vereinen der verschiedensten Profiligen nach außen hin plakatiert. Beim Neckarcup in Heilbronn verbreitete der Lichtenwörther mit Beginn der ersten Trainingseinheit im Trikot des MLS-Clubs Inter Miami gute Laune, ohne jedoch die Ernsthaftigkeit der Aufgabe aus dem Auge zu verlieren.

Grand Slam-Champion als Zugpferd

Bislang konnte das bei den Spielern beliebte Turnier im Norden Baden-Württembergs, welches dreimal von der ATP zum Challenger-Turnier des Jahres ausgezeichnet wurde, meist die Stars von Morgen präsentieren wie zum Beispiel Alexander Zverev, der 2015 in Heilbronn triumphierte. Durch den neuen Turniertermin in der zweiten Woche von Roland Garros nutzte mit Thiem erstmals ein ehemaliger Grand Slam-Champion per Wildcard die Chance, sich beim Neckarcup die nötige Matchpraxis für die kommenden Aufgaben zu holen. Vom Turnier zeigt sich der 29-jährige bisher begeistert: „Das Turnier ist top und viel besser organisiert als viele ATP-Turniere, die ich kenne“. Nach seinem Auftaktsieg vor ausverkauftem Haus mit 1200 Zuschauern am Dienstag sprach er „fast von einem Heimspiel“.

Sieg gegen Uchida als erster Schritt

Gegen Kaichi Uchida siegte Thiem vom Ergebnis her in zwei glatten Sätzen, zeigte sich mit seiner Leistung aber noch nicht komplett zufrieden: „Nach der großen Enttäuschung in Paris war es im ersten Match natürlich nicht so einfach. Es war noch nicht alles gut im Spiel, aber ich habe heute sehr gut serviert und das will ich in die kommenden Matches mitnehmen.“ Auch die Dominanz in seinem Spiel konnte die ehemalige Nr. 3 der Welt gegen den Japaner noch nicht wie gewünscht auf den Court bringen: „Heute war es speziell schwierig, da Kaichi sehr schnell und riskant gespielt hat und mich gar nicht dazu kommen ließ, das Match zu dominieren.“

Starke Trainingsleistungen in die Matches transportieren

Um sich das nötige Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben zu erarbeiten, sieht Thiem hierfür die Teilnahme an den beiden Challenger-Turnieren als wichtigen Schritt: „Ich hatte natürlich gehofft, in Paris länger mit dabei zu sein. Grundsätzlich fühle ich mich sehr gut und habe auch in den letzten Tagen starke Trainingssätze gespielt. Deshalb brauche ich einfach mehr Partien, um diese Leistungen vom Training in den Turniermatches umsetzen zu können.“

Selbstvertrauen als Grundlage für erfolgreiche Rasensaison

Auch die Verkürzung der Rasensaison durch den Start bei den beiden Sand-Challengers sieht Thiem in Bezug auf ein erfolgreiches Abschneiden auf dem grünen Geläuf nicht als Nachteil: „Um auf Rasen erfolgreich zu spielen, geht es für mich mehr um Selbstvertrauen als um eine langwierige Vorbereitung durch Trainings. Das einzige Turnier auf Rasen, das ich bisher gewinnen konnte, war in Stuttgart mit zwei Tagen Vorbereitung, da ich in Paris davor Halbfinale gespielt hatte. Die Idealkonstellation wäre natürlich, hier in Heilbronn und nächste Woche in Perugia viel Selbstvertrauen zu holen, dann würde ich bestimmt auch auf Rasen gut spielen.“

Martinez als nächster Prüfstein

In Heilbronn sieht sich Thiem mit dem Spanier Pedro Martinez in der nächsten Runde keiner leichten Aufgabe gegenüber: „Ich kenne ihn gut und habe mit ihm in diesem Jahr sogar schon einmal Doppel in Südamerika gespielt. Vor ein paar Monaten war er noch in den Top 50 gestanden und ist ein richtig guter Spieler. In dem Match gilt es, an meine gute Aufschlagleistung der ersten Partie anzuknüpfen und öfter in die Situation zu kommen, das Spiel selbst zu dominieren.“

