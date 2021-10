Dominic Thiem soll sich impfen lassen - sagt der Gesundheitsminister

Der österreichische Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hat Dominic Thiem öffentlich aufgefordert, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.10.2021, 10:26 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem hat von Wolfgang Mückstein eine freundliche Einladung zum Impfen bekommen

Während in Deutschland gerade Bayern-Kicker Joshua Kimmich im Mittelpunkt der Impf-Diskussionen steht, hat in Österreich der Status von Dominic Thiem eine politische Dimension erreicht. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein forderte den derzeit noch verletzten Thiem nämlich öffentlich auf, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Thiem hatte bei einer Pressekonferenz vor ein paar Wochen gesagt, dass er noch auf die Entwicklung eines neuen Impfstoffes warte, aber plane, bis Ende November den vollen Impfschutz zu bekommen.

Das wäre sicherlich auch in Hinblick auf die Australian Open hilfreich für Dominic Thiem. Zwar gibt es beinahe jeden Tag neue Wasserstandsmeldungen aus Down Under, eines scheint aber klar zu sein: Ungeimpfte Spieler müssen, wenn sie denn überhaupt einreisen dürfen, in eine 14-tägige Quarantäne. Und dann sogar in eine harte. Anfang 2021 hatten die Spieler zum Großteil die Möglichkeit, ihre Hotelzimmer für fünf Stunden zu Trainingszwecken zu verlassen.

Thiem wartet auf Totimpfstoff

Gesundheitsminister Mückstein hatte in einem Interview für Puls24 darauf hingewiesen, dass die Entwicklung eines Totimpfstoffes nicht vor 2022 abgeschlossen sein wird. So lange sollte man aber angesichts der steigenden Infektions-Zahlen nicht warten. Zumal nach Aussage des Grünen-Politikers die vorhandenen Impfstoffe sicher sind. „Wir haben auch knapp 30-Jährige auf der Intensivstation liegen, so ist es nicht“, ergänzte Mückstein.

Ob und wie Dominic Thiem auf die Aufforderung des Politikers reagiert, wird sich weisen. Das Comeback nach der Verletzungspause hat der 28-Jährige jedenfalls für Anfang 2022 geplant, Ende dieses Jahres möchte Thiem bei einem Schaukampf wieder ein wenig Matchpraxis sammeln. Sein letztes Spiel auf der ATP-Tour bestritt der US-Open-Sieger von 2020 im Sommer auf Mallorca. Da zog sich Thiem eine Verletzung am rechten Handgelenk zu. Die zwischenzeitlich für die US Open anvisierte Rückkehr musste aufgrund eines Rückschlages im August wieder abgesagt werden.

Derzeit sollen auf der ATP-Tour etwa 70 Prozent der Spieler vollständig geimpft sein. Zum Vergleich: In der NBA, der National Basketball Association, liegt die Quote bei fast 100 Prozent. Und in der deutschen Bundesliga zählt Joshua Kimmich zu einer Gruppe von etwa zehn Prozent, die seich bisher noch nicht für eine Impfung entschieden haben.