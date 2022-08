Dominic Thiem startet Ende September in Tel Aviv

Dominic Thiems Planungen für den Herbst nehmen langsam Form an. Wie am Freitag bekannt wurde, wird der Österreicher Ende September beim ATP-250-Event von Tel Aviv an den Start gehen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 19.08.2022, 18:16 Uhr

Dominic Thiem wird 2022 in Tel Aviv starten

Langsam, aber sicher konkretisieren sich die Pläne von Dominic Thiem auch für den Herbst. Nach dem Aufbauturnier in Winston-Salem wird der Niederösterreicher in etwas mehr als einer Woche als Außenseiter zu den US Open reisen. Jenes Turnier, das Thiem 2020 gewinnen konnte, im Vorjahr jedoch Mission Titelverteidigung verletzungsbedingt nicht antreten konnte. Danach ist unklar, ob Thiem nicht möglicherweise das österreichische Davis-Cup-Team beim Länderkampf mit Pakistan in Tulln unterstützen könnte. Unsicher ist auch, ob Thiem bei den ATP-Events in Metz oder San Diego starten wird.

Fest steht hingegen: Thiem wird ab 26. September beim ATP-250-Event von Tel Aviv an den Start gehen. Das Turnier wird aufgrund des Ausfalls der Events in China nach 1996 erstmals wieder abgehalten. Der 28-Jährige ist der erste Spieler der für das Event in Israel mit einer Wildcard ausgestattet wurde. Wer neben Thiem an den Start gehen wird, ist zurzeit noch nicht bekannt. Absolute Top-Namen sind aufgrund des Termins - in den Tagen zuvor findet der Laver Cup mit äußerst namhafter Besetzung aus europäischer Sicht statt - nicht zu erwarten.

Thiem mit steigender Formkurve auf Sand

Dominic Thiem befindet sich aktuell auf dem Weg zurück an die Weltspitze, rangiert zur Stunde aber noch außerhalb der Top-200 im ATP-Ranking. Zuletzt zeigte die Formkurve beim Niederösterreicher nach oben: In Bastad und Kitzbühel spielte sich der ehemalige Weltranglistendritte ins Viertelfinale, in Gstaad gar ins Halbfinale. Auf Hartplatz hat Thiem in diesem Jahr jedoch noch kein Match bestritten. Dementsprechend unklar ist auch, in welcher Verfassung der Österreicher in Winston-Salem aufschlagen wird.

Zuletzt hatte der 28-Jährige etwas überraschend seinen Start beim ATP-Masters-1000-Event von Cincinnati aufgrund eines Atemwegsinfekts absagen müssen. Das Turnier in Winston-Salem wird somit Thiems einziges Vorbereitungsturnier vor den US Open sein.