Dominic Thiem - „Will bald wieder schmerzfrei auf dem Platz stehen“

Der Start in Cordoba ist abgesagt - jetzt heißt es für Dominic Thiem weiter warten. Und dann das Training noch einmal intensivieren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.01.2022, 18:46 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem muss weiter warten

Die Nachricht kam unvermittelt, wenige Minuten, bevor ein Pressegespräch mit Dominic Thiem in Cordoba angesetzt war: Dominic Thiem sein geplantes Comeback weiter verschieben, ein Start beim ersten ATP-Tour-250-Turnier in Argentinien ist nicht möglich. Er habe sich an einer Sehne zwischen zwei Finger-Knöcheln seiner rechten Hand verletzt.

Vor der Abreise nach Südamerika habe er voll trainiert, danach habe er Schmerzen in der Hand bekommen, erklärte der 28-jährige Österreicher im Gespräch mit österreichischen Journalisten. Er wolle aber nur auf den Platz zurückkehren, wenn er völlig schmerzfrei ist. Man wisse allerdings nicht, wie lange die Heilung dauern würde.

Thiem - Nadals Sieg Inspiration und auch Warnung

Der Sieg von Rafael Nadal war eine riesige Inspiration, aber gleichzeitig auch eine Warnung: Man müsse komplett ready sein, wenn man zurückkommt. Die Vorbereitung sei im Grunde nach Plan verlaufen, vor ein paar Tagen habe er auch erstmals die Vorhand auch wieder ohne Angst voll durchziehen könne.

Er habe allerdings weder Punkte noch Matches gespielt, das war eigentlich für die Zeit in Santiago geplant. Deshalb habe er vor allem in dieser Hinsicht einen Trainingsrückstand. Er werde vier oder fünf Tage brauchen, an denen er vormittags und nachmittags Sätze spielt. Dann müsse er schauen, ob sein Körper das vertrage. Ein Antreten in Buenos Aires sei weiter möglich - aber das werde sich nach dem Verlauf der Heilung richten, so Thiem.