Donna Vekic über Zheng Qinwen: Klingt nach dicker Luft

Donna Vekic und Zheng Qinwen werden wohl keine enge Freundinnen mehr werden. Damit ist sie aber nicht alleine, denn die Chinesin scheint nicht sonderlich beliebt zu sein unter den WTA-Spielerinnen. Das sagt zumindest Vekic.

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 06.08.2024, 17:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Den Handshake von Donna Vekic und Zheng Qinwen nach dem Olympischen Finale kann man durchaus als “kalt" bezeichnen. Nun wurde die Kroatin auf die Situation angesprochen.

Am Samstag verlor die 28-jährige Vekic im Finale von Paris mit 2:6 und 3:6 gegen die 21-jährige Zheng. Vekic räumte daraufhin ein, dass die Chinesin die bessere Spielerin war. Nun gab Vekic In einem Interview aber auch zu, dass der eiskalte Handshake danach alles anderes als Zufall war. Sie habe sich über ihre Gegnerin geärgert. Besonders über die Versuche der Chinesin, permanent ihren Rhythmus zu stören.

Auch anderer Spielerinnen beschweren sich über die Chinesin

Genau sagte Verkic: "Sie hat den Aufschlag ständig verzögert, sobald eine Stimme zu hören war oder sich jemand in der Menge bewegte. Sie nahm Auszeiten völlig falsch. Wir können von den Zuschauern nicht erwarten, dass sie wie Statuen sitzen. Es gibt viele kontroverse Geschichten über sie, aber darüber werde ich jetzt nicht sprechen", so Vekic in der kroatischen Zeitung Jutarnji.

Für die Nummer 7 der Welt, Zheng, war es nicht das erste Mal, dass eine Spielerin sie nach den Olympischen Spielen sie beschwert. Nachdem Zheng im Achtelfinale Emma Navarro mit 6:7 (7) 7:6 (4) 6:1 besiegt hatte, sagte die an Nummer 15 gesetzte Amerikanerin der Chinesin, dass sie sie "als Konkurrentin nicht respektiere".

Navarro: Kein Respekt für die Konkurrentin

Navarro: "Ich habe ihr nur gesagt, dass ich sie nicht als Konkurrentin respektiere. Ich denke, sie geht die Dinge auf eine ziemlich halsbrecherische Weise an. Das sorgt für eine Umkleidekabine, in der es nicht viel Kameradschaft gibt, und so ist es schwer, gegen eine solche Gegnerin anzutreten, die ich wirklich nicht respektiere. Aber, Hut ab vor ihr, sie hat am Ende gutes Tennis gespielt. Sie hat besser gespielt als ich, also Gratulation an sie", so Navarro über Zheng.

Da gab es anscheinend schon beliebterer Olympiasiegerinnen…