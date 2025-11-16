Doppel-Ass Patten verlobt sich in Turin: "Viel nervöser als vor erstem Match"

Am Sonntag steht Henry Patten an der Seite seines finnischen Partners Harri Heliovaara bei den ATP Finals in Turin im Doppelfinale. Die vielleicht größere Herausforderung hatte der Brite jedoch kurz vor Turnierbeginn zu bestreiten.



von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 16.11.2025, 13:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Atp.com Glück in der Liebe: Henry Patten mit seiner Verlobten Ellie Stone.

Patten verlobte sich nämlich letzten Sonntag, am Tag vor seinem ersten sportlichen Einsatz in Turin, mit seiner langjährigen Partnerin Ellie Stone.

„Ich bin jetzt schon fast zehn Jahre mit Ellie zusammen“, meinte Patten gegenüber ATPTour.com. „Es war abzusehen, dass es irgendwann so weit sein würde, und als Tennisspieler sehe ich sie im Laufe des Jahres nicht so oft. Und das hier ist eine der Reisen, die sie sich selbst ausgesucht hat.“

Um die Verlobung möglichst romantisch zu gestalten, hat der 29-Jährige keine Kosten und Mühen gescheut. Den Verlobungs-Ring sicherte sich Patten bereits in Wimbledon - seitdem wartete er auf den perfekten Moment, wobei er Turin stets im Blick behielt.

So reiste Patten einen Tag vor Stone zu den ATP-Finals an und suchte in der Stadt nach dem perfekten Ort für einen Antrag. Schließlich entdeckte er die Basilika von Superga, von der aus man einen herrlichen Blick über die Stadt hat.

„Es war seltsam ruhig. Ich bin morgens hochgefahren, es war ein wunderschöner Tag, und dann habe ich ihr gesagt, sie solle sich die Schornsteine ​​ansehen, mir irgendeine Ausrede ausgedacht und ihr dann einen Heiratsantrag gemacht“, gewährt Patten Einblicke. „Sie war überglücklich, das kann ich mit Freude berichten. Und sie war überrascht, was mir, glaube ich, Pluspunkte einbringt.“

Ob der Aufenthalt in Turin neben dem Glück in der Liebe auch noch den Titel bei den Finals bringt, wird am Sonntag entschieden. Henry Patten trifft an der Seite seines finnischen Partners Harri Heliovaara auf die beiden Briten Joe Salisbury und Neal Skupski.

Hier das Doppel-Tableau in Turin