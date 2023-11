Doppelspezialist Wesley Koolhof beendet 2024 seine Karriere

Wesley Koolhof wird nach der Saison 2024 seine Karriere beenden. Der Doppelspezialist erfüllte sich in diesem Jahr mit dem Triumph in Wimbledon einen Lebenstraum.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.11.2023, 20:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Wesley Koolhof triumphierte 2023 in Wimbledon

Wesley Koolhof hat am Dienstag im "NL Tennis Podcast" seinen Abschied vom Tennissport ankündigt. Demnach wird der 34-jährige Doppelspezialist nach der Saison 2024 seine aktive Laufbahn beenden. "Es ist Zeit für etwas anderes", meinte der Niederländer, der in seiner Karriere über zwei Grand-Slam-Titel jubeln durfte.

2022 gewann Koolhof an der Seite der Japanerin Ena Shibahara die Mixed-Konkurrenz bei den French Open, in diesem Jahr triumphierte er mit Neal Skupski im Herrendoppel von Wimbledon. Der Titelgewinn im Südwesten Londons sei für ihn ein "Schlüsselmoment" gewesen, so Koolhof. "Danach ist eine Last von meinen Schultern gefallen."

Bis August dieses Jahres stand Koolhof auch an der Spitze der Weltrangliste, aktuell rangiert der Niederländer auf Platz acht. "Es war ein großartiges Jahr. Mal sehen, ob ich das nächstes Jahr wieder schaffe", erklärte der 34-Jährige. In der kommenden Saison wird Koolhof mit dem Kroaten Nikola Mektic spielen.