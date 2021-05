Drei Semifinali in Serie: Casper Ruud zieht aus Rom raus

Casper Ruud wird nicht beim ATP-Masters-1000-Event von Rom aufschlagen. Das wurde am Sonntag bekannt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 09.05.2021, 17:02 Uhr

Mit seinem Halbfinaleinzug beim ATP-Masters-1000-Event von Madrid hat Casper Ruud eine beeindruckende Serie fortgesetzt. Der Norweger spielte sich damit in sein gleich drittes Sandplatz-Masters-Halbfinale in Folge, ein Einzug ins Endspiel bliebt dem 22-Jährigen dabei jedoch verwehrt.

So auch in Madrid. Am Samstagabend musste der Norweger recht chancenlos mitansehen, wie sich sein Kontrahent Berrettini in dessen erstes Masters-Finale spielte. Berrettini trifft am Sonntagabend auf den Deutschen Alexander Zverev (im Liveticker auf tennisnet.com!).

Ruud im Vorjahr im Halbfinale

Im Vorjahr hatte Ruud in Rom sein erstes Halbfinale auf Masters-Niveau erreicht, war in zwei umkämpften Sätzen am späteren Sieger Djokovic gescheitert. Der Serbe ist auch 2021 der Gejagte, geht als Nummer eins ins Rennen. Rafael Nadal, Daniil Medvedev und Dominic Thiem komplettieren die Top-Vier der Setzliste.

Grund für die Absage der diesjährigen Ausgabe dürften bei Casper Ruud physische Probleme gepaart mit den anstehenden French Open sein. In seinem Halbfinalduell mit Matteo Berrettini wirkte Ruud nämlich nicht vollends fit - und als Sandplatzspezialist dürften die French Open natürlich das erklärte Saisonziel für den jungen Norweger darstellen.

Unterdessen ist das Main-Draw vom ATP-Event von Rom bereits in vollem Gange. Sein Erstrundenmatch bereits gewonnen hat der kanadische Youngster Felix Auger-Aliassime, der gegen Filip Krajinovic zwar seine liebe Not hatte, dann aber doch in drei Sätzen den Einzug in Runde zwei klarmachte.

