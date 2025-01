DTB benennt Porsche Nachwuchsteams 2025

Nastasja Schunk, Noma Noha Akugue, Ella Seidel und sechs weitere Spielerinnen aus dem DTB-Bundeskader wurden vom Deutschen Tennis Bund (DTB) für die Porsche Nachwuchsteams 2025 nominiert. Sie werden vom DTB und seinem Premium Partner Porsche für die aktuelle Tennissaison in ihrer sportlichen Entwicklung zusätzlich unterstützt.

von PM

zuletzt bearbeitet: 24.01.2025, 17:28 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© DTB / Justus Stegemann Die Nachwuchsspielerinnen im Porsche Team 2025: Tamina Kochta, Julia Stusek, Noma Noha Akugue, Sonja Zhenikhova, Sophie Triquart, Ella Seidel und Nastasja Schunk (v.l.n.r.). Es fehlen: Mariella Thamm und Ida Wobker.

In diesem Jahr sind sechs Spielerinnen in das Porsche Talent Team und drei Spielerinnen in das Porsche Junior Team berufen worden.

Porsche Talent Team:

Nastasja Schunk

Noma Noha Akugue

Ella Seidel

Julia Stusek

Sonja Zhenikhova

Mariella Thamm

Porsche Junior Team:

Tamina Kochta

Sophie Triquart

Ida Wobker

„Die Spielerinnen aus den Porsche Nachwuchsteams sind die besten Talente ihres Jahrgangs in Deutschland. Sie sollen zur nächsten Generation an Spielerinnen heranwachsen, die Tennisdeutschland in der Weltspitze vertritt“, sagt DTB-Vorstand Veronika Rücker. „Durch das Engagement von Porsche können wir den Spielerinnen noch bessere Rahmenbedingungen bieten, die über die Förderung im Bundeskader hinausgehen.“

Die Förderung kann von den Spielerinnen individuell für leistungsfördernde Maßnahmen eingesetzt werden. So können die Athletinnen der Porsche Nachwuchsteams beispielsweise durch die zusätzliche finanzielle Unterstützung durch Porsche und den DTB weiteres Athletiktraining, Physiotherapie oder Mentalchoaching für sich in Anspruch nehmen.

Die Porsche Nachwuchsteams werden jedes Jahr anhand festgelegter Kriterien vom DTB-Bundestrainerstab und dem DTB-Vorstand Sport neu ausgewählt. Grundvoraussetzung ist es, Mitglied im DTB-Bundeskader zu sein. Die Bundeskaderathletinnen werden dann anhand der Ranglistenentwicklung, Wettkampfergebnisse, Athletik und dem Trainerurteil bewertet.