WTA Rom: Wie, bitte? Diana Shnaider gewinnt schon wieder 6:0 und 6:0

Diana Shnaider hat wie schon in der Vorwoche in Madrid nun auch beim WTA-Tour-1000-Turnier in Rom ein Match gewonnen, ohne ein Spiel abzugeben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.05.2025, 14:22 Uhr

Diana Shnaider erarbeitet sich schön langsam den Titel der “Frau Gnadenlos”. Vergangene Woche verabschiedete die russische Linkshänderin beim WTA-Tour-1000-Turnier iun Madrid Rückkehrerin Anastasija Sevastova mit 6:0 und 6:0. Nun gelang Shnaider dasselbe mit Carlone Dolehide aus den USA. Da darf sich Jacqueline Cristan auf etwas gefasst machen. Die Rumänin wird die nächste Gegnerin von Shanider sein, nachdem sie Yulia Putintseva ebtwas überraschend in zwei Sätzen besiegen konnte.

Ebenfalls in Runde drei steht Naomi Osaka, die damit auch ihre Siegesserie auf Sand ausbaute. Eigentlich hätte Osaka gegen Paula Badosa ran sollen, die an Position neun gesetzte Spanierin musste aber erneut wegen einer Verletzung zurückziehen. Also sprang Viktoria Golubic ein. Die Schweizerin schlug sich wacker, musste sich letztlich aber mit 6:2, 5:7 und 1:6 geschlagen geben. Osaka spielt in Runde drei gegen Beatriz Haddad Maia oder Marie Bouzkova.

Auch Swiatek hat es eilig

Apropos Rückzug: Petra Kvitova konnte zu ihrem Treffen mit Ons Jabeur ebenfalls nicht antreten. Und das, nachdem die Tschechin vorgestern ihren ersten Sieg als Mutter auf der WTA-Tour gefeiert hatte. Zuvor war Kvitova bei den Turnieren in Austin, Indian Wells, Miami und Madrid bei vier Anläufen gescheitert.

Fast ähnlich eilig wie Diana Shnaider hatte es Titelverteidigerin Iga Swiatek. Die Polin, die in diesem Jahr noch kein Turnier gewinnen konnte, fertige Lokalmatadorin Elisabetta Cocciaretto mit 6:1 und 6:0 ab. Vergangene Woche in Madrid hatte Swiatek den Lauf von Shnaider übrigens beendet. In Rom bekommt es die fnfmalige Major-Siegerin nun entweder mit Danielle Collins oder Gabriela Ruse zu tun.

Aryna Sabalenka, die im Tableau ganz oben notiert ist, wird erst am Freitag in das Spielgeschehen einsteigen. Sabelanka, frisch dekoriert mit dem Titel in Madrid, eröffnet ihre Kampagne gegen Anastasia Potapova.

