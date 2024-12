Ehemalige Weltranglistendritte Elina Svitolina schlägt in Linz auf

Elina Svitolina wird in rund einem Monat beim Upper Austria Ladies Linz an den Start gehen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 27.12.2024, 16:41 Uhr

© Getty Images Elina Svitolina kommt nach Oberösterreich!

Ein Superstar für den Linzer Damentennisklassiker! Die ukrainische Weltklasse-Spielerin Elina Svitolina geht vom 26. Jänner bis 2. Februar 2025 beim Upper Austria Ladies Linz an den Start. Die 30-Jährige aus Odessa, die in ihrer erfolgreichen Karriere 17 WTA-Titel gewann, ist nach Anastasia Potapova, der Turniersiegerin von 2023, die zweite Top-Spielerin, die ihre Zusage für das größte österreichische Damentennisturnier gegeben hat.



"Ich freue mich sehr darauf, nach Linz zurückzukehren. Ich liebe es, vor den österreichischen Fans zu spielen und bin sehr gespannt darauf, das Event nach dem Upgrade auf den WTA-500er-Status zu erleben“, sagte die ehemalige Weltranglistendritte, die mit Tennisprofi Gael Monfils verheiratet ist und die zuletzt auf der Tour als eine der erfolgreichsten Tennis-Mütter für Furore gesorgt hat. Beim Rasenklassiker von Wimbledon schaffte sie es bis ins Viertelfinale, ihr letztes Endspiel auf der Tour erreichte sie vor genau einem Jahr in Auckland, als sie Coco Gauff, die Linz-Siegerin von 2019, erst nach hartem Kampf zum Sieg gratulieren musste.

Neuer Anlauf

Schon im vergangenen Jahr wäre Svitolina, die aktuell Platz 23 im WTA-Ranking belegt, gerne in Linz angetreten, musste aber aufgrund einer Rückenverletzung absagen. Nun wagt sie einen neuen Anlauf. 2013 war die Ukrainerin zum bisher einzigen Mal in Oberösterreich zu Gast. Damals erreichte sie das Achtelfinale, musste sich dort aber der Spanierin Carla Suarez Navarro geschlagen geben. Ihren bisher größten Titel feierte Svitolina, die in ihrer Heimat auch aufgrund ihres großen Einsatzes für ihr Land während des Ukraine-Krieges als Volksheldin gilt, im Jahr 2017. Damals gewann sie die WTA-Finals in Singapur. 2023 stand sie zum zweiten Mal in ihrer Laufbahn im Halbfinale der All England Championships von Wimbledon. Nach der Geburt ihrer Tochter Skai im Oktober 2022 war sie bereits im Frühjahr 2023 auf die Tour zurückgekehrt.



"Elina Svitolina ist in jeder Hinsicht ein Vorbild. Sie ist eine starke Frau, die in herausragender Art und Weise zeigt, dass man auch als Mutter in der Tennis-Weltspitze mitmischen kann. Elina ist ein faszinierendes Aushängeschild für das Damentennis. Ich bin sehr stolz darauf, sie beim Upper Austria Ladies Linz 2025 begrüßen zu dürfen“, meint Turnierdirektorin Sandra Reichel voller Vorfreude auf das erste Gastspiel von Svitolina in Linz seit mehr als elf Jahren.