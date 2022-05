Ehemaliger Djokovic-Coach Vajda nimmt Molcan unter seine Fittiche

Der ehemalige Trainer von Novak Djokovic, Marian Vajda, wird ab sofort mit Alex Molcan zusammenarbeiten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.05.2022, 08:44 Uhr

© Getty Images Marian Vajda hat eine neue Aufgabe gefunden

Marian Vajda nimmt eine neue Herausforderung an: Der 57-Jährige, der bis zum Ende der vergangenen Saison den Weltranglistenersten Novak Djokovic betreute, wird ab sofort mit seinem slowakischen Landsmann Alex Molcan zusammenarbeiten. Das wurde am Montagabend bekannt.

Molcan wird in der aktuellen Weltrangliste auf Position 47 geführt und erreichte in seiner Laufbahn bisher zwei Endspiele. Sowohl 2021 in Belgrad als auch 2022 in Marrakesch scheiterte der 24-Jährige jedoch an der letzten Hürde.

Dem Vernehmen nach dürfte sich Vajda die Trainingsarbeit mit Molcans bisherigem Coach Karol Beck teilen. Unklar ist noch, wie die Aufgabenverteilung exakt aussehen soll.