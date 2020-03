Ein Jahr in den Top Ten: Stefanos Tsitsipas ein Muster an Konstanz

Ein Jahr lang ist Stefanos Tsitsipas nun ununterbrochen Mitglied der Top Ten. In dieser Statistik zählt er zu den jüngsten Spielern - knapp hinter Alexander Zverev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.03.2020, 12:40 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas mit der Siegertrophäe in Marseille

Sollte Stefanos Tsitsipas sein einjähriges Jubiläum als Mitglied der besten zehn Tennisspieler der Welt gefeiert haben, dann im Kreise seiner Teamkameraden und Familie: Tsitsipas weilt mit dem griechischen Davis-Cup-Team gerade in Manila, der nächsten Station auf dem beschwerlichen Weg in die Weltgruppe. Danach wird Tsitsipas Richtung Indian Wells aufbrechen, schon am Dienstag am Eisenhower Cup, einem Charity-Event im Tie-Break-Tens-Format teilnehmen.

Die erstaunliche Konstanz von Tsitsipas, der in diesem Jahr schon seinen Titel in Marseille verteidigt und wie schon 2019 im Finale von Dubai gestanden hat, ist vor allem hinsichtlich seiner Jugend bemerkenswert. Lediglich drei Spieler in der jüngeren Geschichte der ATP waren jünger, als sie ihr erstes Jahr als Mitglied der Bel Etage beendet hatten.

Nadal führt vor Djokovic

Ganz oben auf dieser Liste steht Rafael Nadal. Der Spanier war nach seinem ersten Top-Ten-Jahr 19 Jahre und 325 Tage alt. Und ist damit der einzige Teenager, der sich länger als zwölf Monate in der Weltspitze etablieren konnte. Novak Djokovic folgt mit 20 Jahren und 307 Tagen, dann kommt schon Alexander Zverev mit 21 Jahren und 103 Tagen.

Stefanos Tsitsipas wurde erstmals am 04. März 2019 als Nummer zehn der Welt geführt, nun ist der regierende ATP-Weltmeister 21 Jahre und 203 Tage alt. Und damit in dieser speziellen Statistik deutlich vor Andy Murray (22 Jahre, 52 Tage) und Roger Federer (22 Jahre, 66 Tage).